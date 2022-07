Ballando Con Le Stelle, che nome nel cast: Milly Carlucci pesca da Sanremo

Milly Carlucci pesca direttamente dal Festival di Sanremo uno degli artisti più amati di sempre per Ballando con le Stelle

La prossima stagione dello show di Milly Carlucci è alle porte e la padrona di casa non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata: la conduttrice ha scelto un volto della musica italiana amatissimo.

La prossima edizione di Ballando Con Le Stelle comincia a prendere forma con nomi più o meno altisonanti che ogni tanto emergono, ma che fin qui non hanno trovato alcuna conferma. Tra di questi, però, c’è Iva Zanicchi che ha già confermato la sua presenza e lanciato un avvertimento a Selvaggia Lucarelli, oltre ai nomi insistenti di Nancy Brilli, Paola Barale, Emanuel Caserio, Violante Placido e Bianca Guaccero.

Anche per la giuria sembrerebbe esserci un nome che scalpita più di tutti, che è quello di Giancarlo Magalli. Ad ogni modo, è evidente che Ballando Con Le Stelle stia prendendo forma, ma l’ultimo nome emerso per la partecipazione, qualora risultasse vero, potrebbe far impazzire i telespettatori e regalare grosse soddisfazioni a Milly Carlucci e la Rai.

Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci fa all-in per Nino D’Angelo

Un’indiscrezione che ha fatto immediatamente il giro e che, qualora fosse vera, farebbe impazzire i telespettatori di Rai Uno: stando a quanto raccolto da TvBlog, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia messo gli occhi su Nino D’Angelo ed ha tutte le intenzioni di portarlo tra le sue braccia a partire da sabato 8 ottobre, come concorrente di Ballando Con Le Stelle. Sarà la prima volta per il cantante partenopeo in TV in uno show simile, una gran bella sfida a 65 anni appena compiuti che potrebbe dare ulteriori stimoli e motivazioni per la sua carriera.

Attualmente, c’è da dire, che Nino D’Angelo è impegnato in un lungo tour estivo che partirà il 21 luglio proprio da Napoli, passando per Castellammare del Golfo, Roccella Jonica, Diamante, Ischia, Pescara, Lecce, Paestum fino a chiudere il cerchio il 24 agosto a Santa Marinella. Il cantante partenopeo avrebbe tutto il tempo e le carte in regola per poter prendere parte allo show di Rai Uno.