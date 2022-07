Anticipazioni Una Vita, rapimenti e sparatoria: amato personaggio muore?

Nelle prossime puntate di Una Vita regnerà ancora una volta il caos ad Acacias tra sparatorie e rapimenti: tutte le anticipazioni

I telespettatori della soap opera spagnola dovranno tenere ancora una volta il fiato sospeso per quanto sta per abbattersi su Acacias. Tra sparatorie e rapimenti, uno dei personaggi chiave della trama rischia di morire.

Nelle prossime puntate di Una Vita, su Acacias si abbatterà nuovamente il caos. Tutto comincia quando Fidel e Ramon si alleano, entrambi hanno perso qualcuno di molto caro nell’attacco anarchico che c’è stato in città ed hanno tutte le intenzioni di vendicarsi. Tuttavia, quest’accecante sete di vendetta diventa qualcosa di molto più pericoloso e Lolita se ne rende immediatamente conto: i due hanno in mente piani subdoli che prevedono anche il rapimento di alcune persone. Quando Fidel arriva a commettere un omicidio, Ramon sembra voler abbandonare il piano, ma i due continuano perfidamente a proseguire sulla loro strada.

È solo a seguito di tanti spiacevoli eventi che Ramon fa un passo indietro e consiglia di muoversi di conseguenza anche a Fidel che sembra abbia tutte le intenzioni di continuare. È per questo motivo che il Palacios si innervosisce quando nota una certa complicità con Lolita.

Anticipazioni Una Vita, Fidel viene sparato: rischia la vita?

Per far sì che Fidel interrompa questa sanguinosa vendetta, Ramon decide di parlare con Lolita e chiederle di riuscire a fermarlo. Quando la Casado si reca dal poliziotto scopre che ha rapito un altro giovane anarchico e non ha idea di quello che ha intenzione di fare, pertanto lo implora di liberarlo e lasciarlo andare. Fidel non si aspettava tale preoccupazione da qualcuno, da quando ha perso moglie e figlio non c’è stato mai nessuno che l’ha colpito così emotivamente. Questo tipo di instabilità lo confonde a tal punto da non sapere più cosa fare col giovane anarchico.

Mentre sta pensando al da farsi, un compagno dell’anarchico si fa vivo ad Acacias e gli spara. Lolita e Ramon tentano di tenerlo in vita il più possibile e chiedono aiuto tra le lacrime, fin quando non arriva la vera e propria corsa in ospedale dove viene ricoverato.