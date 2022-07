WhatsApp, il trucco per recuperare l’auto dal parcheggio: incredibile

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco inedito che riuscirà addirittura a farvi recuperare la macchina dal parcheggio: andiamo a vedere come fare.

Sono sempre tantissimi i trucchi su WhatsApp ed uno di questi vi permetterà addirittura di recuperare la vostra auto dal parcheggio. L’escamotage è davvero innovativo, andiamo quindi a vedere come sarà possibile effettuarlo.

Da oggi WhatsApp dà una mano anche a tutti gli smemorati che non ricordano dove hanno parcheggiato la macchina. Infatti attraverso l’applicazione si potrà recuperare la posizione più o meno esatta della nostra automobile. Per prima cosa dovrete creare una nuova chat di gruppo. Una volta svolto questo passaggio dovrete eliminare l’unico invitato all’interno della conversazione, in modo da avere la chat tutta per voi. Così potrete utilizzare questa chat come promemoria personale.

Una volta svolti questi passaggi dovrete cliccare sulla graffetta delle opzioni presente nella barra di testo dove si apriranno varie icone, tra questa troveremo ‘posizione‘. Questo è un servizio offerto da Google Maps che permette di localizzare il punto esatto in cui vi trovate in quel momento. Quindi parcheggerete basterà inviare la vostra posizione a voi stessi, in modo che Google Maps vi guiderà al parcheggio. Andiamo quindi a vedere l’ultima funzione arrivata sull’applicazione.

WhatsApp, cambiano le videochiamate: l’ultima novità in arrivo

Non finiscono mai gli aggiornamenti su WhatsApp, con l’applicazione che adesso è pronta a migliorare nuovamente le videochiamate. Stiamo parlando di una funzionalità curiosa, che farebbe parte di una strategia più ampia sul Metaverso della società madre Meta, uscita fuori dal codice sperimentale per Android (la numero 2.22.15.5) dal sito WABetaInfo. Infatti secondo il sito specializzato afferma che WhatsApp sta lavorando per introdurre la possibilità di aggiungere al profilo del servizio di messaggistica un avatar, che riprenda o meno le sembianze reali dell’utente. Una funzione ripresa da Facebook e Instagram.

Quindi nel caso delle chat, utilizzare l’avatar sarebbe più ben più ampio e indirizzato ad animare l’avatar così che compaia sullo sfondo di una videochiamata, con l’espressione del volto che riproduce. A condividere la schermata ci penserà un nuovo pulsante con scritto “Passa ad avatar” che gli utenti dovranno premere per passare dal feed live della fotocamera ai personaggi animati, come riportato da WABetaInfo. Al momento non ci sarebbero indicazioni su un’eventuale tempistica di lancio che interesserebbe solamente la versione Android dell’applicazione.