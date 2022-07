Uomini e Donne, una delle coppie più amate aspetta una bambina: che emozione

I fan della trasmissione Uomini e Donne sono in visibilio, visto che una delle coppie più amate nel programma aspetta una bambina: la lieta notizia.

Sono ore di grande felicità per il mondo social e per tutti i fan di Uomini e Donne. Infatti Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano un figlio ed in queste ore hanno scoperto se si tratta di un maschietto o di una femminuccia. I followers avevano previsto tutto, magari con qualcuno che ha provato a fare un dispetto a papà Lorenzo, eppure un sondaggio social delle ultime settimane parlava chiaro. Già qualche settimana fa la coppia aveva raccontato ai fan che avrebbero scoperto il sesso del primo figlio a luglio, con una festa organizzata per loro. Il gender reveal party, oramai tradizione anche in Italia.

Quindi la coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di condividere questo momento speciale ed emozionante con famiglia, amici ed ovviamente anche con i followers sui social postando foto e video del momento. Quindi c’è stata una festicciola prima della fatidica domanda: “Boy or girl?“. Alla fine però pare proprio che dall’amore tra Lorenzo e Claudia nascerà una femminuccia. I due per scoprire il sesso del nascituro, a differenza di Alvaro Morata ed Alice Campello, non hanno scoppiato palloncini scuri, né acceso fumogeni. In compenso i due i hanno aperto un armadio dal quale sono usciti palloncini rosa e dove c’erano già dei regalini per la piccolina in arrivo.

Uomini e Donne, per Lorenzo e Claudia ci sarà una femminuccia: l’annuncio

Quindi alla fine dopo tanto tempo, Lorenzo e Claudia hanno scoperto che il primo figlio sarà una femminuccia, un momento emozionante per entrambi che si sono molto commossi dopo aver aperto l’armadio con i palloncini dentro. Claudia in particolare era molto emozionata e con le lacrime agli occhi già prima di aprire l’armadio che le ha rivelato che sarà mamma di una bimba. L’emozione era tanta anche per Lorenzo, che intanto però ha ironizzato affermando: “Due femmine, due!“, mentre stringeva e baciava Claudia.

Inoltre qualche settimana fa, la Dionigi rispondendo alle domande dei fan aveva svelato che Lorenzo avrebbe voluto un maschietto. Per l’uomo quindi c’è stata una leggerissima delusione quando ha visto i palloncini rosa uscire dall’armadio. Ma anche lui era molto molto emozionato e si è commosso, d’altronde era solo una piccola preferenza. Claudia invece voleva una femminuccia ed alla fine così è stata. A breve quindi ci sarà un fiocco rosa appeso alla porta di casa della famiglia Ricciardi-Dionigi.