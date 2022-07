Ultim’ora Giulia Salemi, che bomba: “Accadrà a settembre”. La notizia si è diffusa sui social e ha mandato in estasi i suoi fan

Dopo la pausa estiva l’influencer e modella è pronta a tornare al lavoro con il suo “Salotto Salemi”. Il programma è stato riconfermato e oltre ai soliti ospiti ci si aspetta qualche gradita sorpresa.

E’ una delle star dei social italiani. Giulia Salemi condivide molto spesso le novità della sua vita professionale e sentimentale tramite Instagram e i suoi fan non perdono occasione per rimanere aggiornati. L’ultima novità in ordine temporale farà piacere a molti e riguarda una lieta conferma che arriverà dopo l’estate. Da settembre, infatti, tornerà in onda “Salotto Salemi”. Il format, condotto dalla modella-influencer, è il divertente show tutto al femminile, in onda su Mediaset, che riguarda confessioni tra amiche e condivisioni di make-up.

Giulia ha dichiarato: “Sono troppo contenta che Salotto Salemi tornerà a settembre e vedrete vi piacerà tantissimo“. Il programma sarà fedele alla sua prima versione ma vedrà l’aggiunta di qualche altro ospite di livello.

Poi riguardo alla sua vita privata l’influencer ha aggiunto:

“Non dico più in anticipo dove vado perchè puntualmente, quando lo dico, succede sempre qualcosa. Non voglio credere nella scaramanzia, nei gufi, nella gente che parla a vanvera ma in generale non lo dico”.

Queste sue parole potrebbero far riferimento al desiderio di tornare in Iran, sua terra d’origine, per far visita ai parenti, ma il viaggio è ancora in embrione.

Poi nelle chiacchiere social c’è spazio anche per qualche voce di gossip e in particolar modo sul rapporto con il fidanzato Pierpaolo Petrelli e su qualche presunto rischio di tradimento. La Salemi, considerando i trascorsi sentimentali del ragazzo gli ha chiesto: “Sei sicuro di essere innamorato di me e che non mi tradisci?”. Lui ha risposto con un secco “Certo“, spegnendo ogni possibile voce di tentazioni extra. Proprio dopo questo siparietto la bellissima modella di origine persiana ha “dedicato” il dito medio a tutti i followers che avevano messo in dubbio la sua relazione. Le cose procedono a gonfie vele, anche alla faccia degli invidiosi.