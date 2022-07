Paura nello sport italiano, un Big della Nazionale cade dal balcone: le sue condizioni – FOTO

Un Big della Nazionale cade dal balcone: questa è la notizia shock che si è diffusa nel pomeriggio dell’11 luglio. Ecco cosa è successo e le prime parole dello sportivo subito dopo l’incidente avvenuto in casa.

La sua carriera nel basket era iniziata come la realizzazione di un meraviglioso sogno: lo scudetto a soli 21 anni, l’esperienza nel Minnesota e negli Houston e la Grande Mela così vicina. Il guardia-ala diventò anche capitano dell’Olimpia Milano, fino a quando la fascia finì sul braccio di Andrea Cinciarini.

Alessandro Gentile, figlio di Nando e ratello di Stefano, rimane uno dei più grandi talenti non sfruttati del basket italiano. Al Panathinaikos, all’H.Gerusalemme, all’Estudiantes ed all’Aquila Trento non ha avuto molta fortuna. Anche il Covid, purtroppo, non lo ha aiutato a mettere in mostra il meglio di sè come atleta.

Si diffonde la notizia shock: AleGent cade dal balcone

Alessandro Gentile ha trascorso l’ultimo campionato fra Varese e l’Happy Casa Brindisi. L’addio è dovuto ai continui battibecchi con il nuovo allenatore Johan Roijakkers: le loro dispute sono finite anche sui rotocalchi. Il cestista lo accusava di usarlo come “parafulmine“, scaricando ingiustamente su di lui tutti i problemi della squadra.

Durante la pausa del campionato, è arrivata una terribile notizia che ha subito scosso tutti gli appassionati del basket italiano. AleGent era in vacanza in Spagna, a Formentera: inizialmente, si era letto che fosse caduto dal balcone. Non si avevano ulteriori notizie riguardo quanto successo, e questo è bastato a diffondere il panico.

La reazione del cestista dopo l’incidente: “Non preoccupatevi”

Una volta capito cosa stava succedendo in Italia, Alessandro Gentile ha voluto ridimensionare l’accaduto e tranquillizzare i fan. Con un messaggio sul proprio account Instagram ha spiegato di aver avuto un incidente domestico mentre si trovava in vacanza. Non ha confermato, ma neanche smentito, la caduta dal balcone.

Alessandro Gentile ha aggiunto: “Ringrazio chiunque ha avuto un pensiero o un messaggio per me e mi dispiace che vi siate preoccupati“. Ha di nuovo insistito che non si trattasse di nulla che fosse urgente o grave. Rimane da chiarire come ci sia potuta essere una tale fuga di notizie mentre fosse in vacanza.

Ecco il messaggio diffuso da Alessandro Gentile: