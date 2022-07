“Si è rotta un femore”, incidente in famiglia: ansia per Fedez

Un momento d’ansia per Fedez, l’ennesimo di quest’anno, dopo un piccolo incidente che ha causato la rottura del femore ad una persona a lui cara

Da un punto di vista personale non è sicuramente l’anno migliore del cantante ed imprenditore milanese, ma da quello professionale sta riprendendo grandi soddisfazioni e ottimi rapporti con personaggi del mondo della musica.

Il 2022 di Fedez non è cominciato nel migliore dei modi e, ormai passato metà anno, il bilancio è veramente complesso da fare. Da un punto di vista professionale, il cantante ed imprenditore milanese sta staccando tanti successi, al di là della hit estiva con Tananai e Mara Sattei che sta spaccando ogni classifica, Fedez è riuscito a ricucire rapporti con J-Ax, Fabio Rovazzi, Salmo ed a cantare nuovamente su tanti palchi italiani.

L’estate sembrava voler sorridere all’imprenditore milanese che ogni giorno canta in giro per l’Italia, con intervalli di vacanze insieme a Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. Inoltre, è stata anche annunciata una seconda stagione di The Ferragnez, l’amatissima serie che racconta della quotidianità familiare, con tutte le difficoltà che ne conseguono. Un piccolo incidente, però, ha turbato la serenità di tutti i giorni.

Fedez e nonna Luciana: la rottura del femore e l’operazione andata a buon fine

Questa mattina, su Instagram Fedez ha raccontato di quanto è capitato in famiglia. Soltanto 5 giorni fa, l’imprenditore e cantante milanese ha pubblicato sui social una foto insieme alla tenera nonna Luciana: “Cena romantica con la nonna” e le cose andavano ancora bene, ma due giorni fa c’è stato un incidente che le è costato un’operazione. Come ha scritto Fedez su Instagram, infatti: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene”.

“Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna”, così Fedez ha concluso la sua storia su Instagram pubblicando due foto in compagnia di Luciana Violini che ha compiuto 91 anni lo scorso 19 marzo. In una seconda foto, il marito di Chiara Ferragni ha espresso tutta la sua gioia: “Raga sono troppo contento che sia andato per il meglio!”.