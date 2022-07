Raffaella Carrà, l’atteso giorno è finalmente arrivato: omaggio da brividi

Spunta finalmente il giorno del grandissimo omaggio a Raffaella Carrà. Andiamo quindi a vedere come sarà ricordata la cantante: tutti i dettagli.

Ad un anno dalla sua scomparsa non si fermano gli omaggi a Raffaella Carrà, un’artista che ha senza ombra di dubbio segnato la musica italiana ed internazionale. Andiamo a vedere stavolta come è stata ricordata la cantante.

Non finiscono mai gli omaggi ad un’artista impossibile da dimenticare come Raffaella Carrà. Infatti la cantante italiana è ancora oggi ricordata come la signora della televisione, l’artista italiana celebrata in tutto il mondo. Stavolta a ricordarla ci ha pensato il festival culturale di Marina di Pietrasanta, alla quarta edizione e di successo in successo. Infatti nella giornata di domani si aprirà il sipario su “Parole d’estate“.

Il titolo del primo incontro si chiamerà proprio “L’arte di essere Raffaella Carrà“. L’ospite dell’incontro sarà Paolo Armelli, autore dell’omonimo libro, nonché critico e opinionista di libri, serie televisive, spettacolo e costume. Lo scrittore ha quindi voluto omaggiare una donna straordinaria dello spettacolo italiano ed internazionale. Ovviamente per farlo ci sarà un format particolare, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Raffaella Carrà ricordata al festival culturale di Marina di Pietrasanta: l’omaggio

Come abbiamo anticipato Raffaella Carrà sarà ricordata al festival culturale di Marina di Pietrasanta, nel corso del primo incontro intitolato ‘L’arte di essere Raffaella Carrà’ dello scrittore Paolo Armelli. Infatti l’autore dell’omonimo libro ha voluto celebrare l’artista attraverso 10 piccole “regole“. Quindi si cercherà di dare valore alla propria persona, soprattutto quando gli altri non lo fanno. Successivamente l’autore invita tutti ad amare la propria unicità ed a mettersi in gioco senza avere rimpianti.

Nel ruolo di moderatore ci sarà Andrea Geloni della libreria Nina di Pietrasanta. Mentre gli organizzatori dell’evento sono Claudia Dinelli, Lorenzo Borzonasca, Simone Coppini, Francesco Fiori e Mirko Tomagnini, che hanno ringraziato chi ha collaborato alla realizzazione degli incontri. Infatti gli organizzatori hanno concluso affermando: “La cultura è elemento fondamentale per il rilancio del territorio e siamo felici di contribuire al rilancio con la quarta edizione di Parole d’Estate“. Appuntamento quindi a domani, con il nuovo omaggio a Raffaella Carrà.