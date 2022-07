Nicolas Vaporidis, incredibile retroscena sul passato: c’entra Maurizio Costanzo. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 lo ha fatto davvero

Forse era il momento giusto per farsi rivedere in tv, di sicuro Nicolas Vaporidis ha scelto il modo migliore. Perché avrebbe anche potuto non vincere l’Isola dei Famosi 2022, la sua missione sarebbe stata completata lo stesso. Ma il successo nel reality ha dimostrato, a lui per primo, che il pubblico lo ama ancora molto.

Ora che è tornato in Italia e ha ripreso i ritmi di tutti i giorni, l’attore romano ha anche ammesso che questo periodo intensissimo ormai è alle spalle e non sente nessuna nostalgia dell’Honduras. Sono state emozioni fortissime, con alcuni dei concorrenti ha anche instaurato un legame profondo, come Edoardo Tavassi, ma sta bene così.

A Fanpage.it Vaporidis ha confessato che “non mi manca niente dell’Isola. Non mi mancano i momenti difficili, ma nemmeno quelli belli. Sono felice che sia finito tutto, di essere tornato alla vita normale, ai comfort, ad un letto”. E ha raccontato che da quando è tornato in Italia tutto quello che ha fatto è stare con la famiglia, anche se ha trovato modo di uscire pure con Tavassi.

Nicolas Vaporidis, incredibile retroscena sul passato: cosa ha fatto insieme a Maurizio Costanzo

La vittoria di Nicolas Vaporidis è freschissima ed è stata commentata anche da molti protagonisti della tv italiana. Compreso Maurizio Costanzo che dalle pagine di ‘Chi’ ha lanciato una frecciatina, non tanto a lui quanto al casting del programma: “Nicolas Vaporidis mi è molto simpatico, sono contento che abbia vinto. È vero poi che in questa edizione del programma lui era l’unico un po’ conosciuto. Il resto era…L’Isola degli sconosciuti“, ha spiegato.

Ma da dove deriva la simpatica del conduttore e giornalista per l’attore romano? C’è un retroscena clamoroso che li collega ed era stato raccontato dallo stesso Vaporidis proprio al Maurizio Costanzo Show. Quanto era ancora all’università, il professore del suo ultimo esame era stato il marito di Maria De Filippi, quasi un flash. “Me lo ricordo perchè è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale”. Oggi però la scena è diversa.