Mara Venier, amara sorpresa in vacanza: questa volta nessuno può rimediare. Ultimo appuntamento da dimenticare per la conduttrice

In questi giorni Mara Venier sta staccando da tutto e da tutti. Con l’amico Alberto Matano è in Puglia e ha regalato ai suoi follower molte immagini e commenti della sua vacanza tra masserie e mare incantevole, un bel modo per ricaricare le batterie.

Perché anche la recente presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione ha ribadito quello che il suo pubblico sapeva da tempo. Zia Mara continuerà ad essere la regina per la domenica degli italiani. Nessuna intenzione di mollare, nemmeno di arrendersi concorrenza che da settembre sarà un po’ diversa.

Intanto nelle ultime settimane Rai 1 ha replicato alcuni dei momenti più belli nella stagione di Domenica In, ma l’ultima puntata in assoluto, quella del 10 luglio, ha regalato un’0amara sorpresa. Lo confermano i dati degli ascolti tv, da poco ufficiali. Il meglio di Domenica In ha tenuto compagnia a 1.471.000 spettatori con il 13.4% e la replica di Sogno e Son Desto con Massimo Ranieri 1.274.000 spettatori con il 12.7%. Invece su Canale 5 Beautiful è stato visto da 1.703.000 spettatori (14.6%) e Una Vita da 1.511.000 spettatori (13.6%). Il calo solo con la replica di Grand Hotel – Intrighi e Passioni, 868.000 spettatori (8.2%) e Luce dei Tuoi Occhi con 695.000 spettatori (7%).

Mara Venier, amara sorpresa in vacanza: la Rai può esultare per altri risultati

Nella serata di domenica 10 luglio 2022 il programma più visto è stato su Rai 1 Francia-Italia per gli Europei di calcio femminile con 2.648.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 invece la prima tv del film Pane al limone con semi di papavero ha totalizzato 1.718.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 9-1-1 è piaciuto a 899.000 spettatori (6%) e 9-1-1 Lone Star 961.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Le Iene presentano – L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni ha messo inisme 1.011.000 spettatori pari al 9.7% E sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show (con Elettra Lamborghini) è stata seguita da 341.000 spettatori (2.5%).

Nell’Access Prime Time Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.100.000 spettatori con il 14.5%, su Rete 4 Controcorrente ha messo insieme 781.000 persone all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 909.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte. Infine nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena è stata voista da 3.086.000 spettatori con il 25.3%. Su Canale 5, in replica, Avanti un Altro! Weekend da 1.488.000 spettatori (12.4%) e su Rete 4 Tempesta d’Amore ha interessato 684.000 spettatori (5.2%).