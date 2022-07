Le usiamo tutti, ma il Governo lancia l’allarme: non comprate questo prodotto!

Arrivano la nota ufficiale sul rischio di compromissione riguardo il noto prodotto che usiamo tutti nelle nostre casa e non soltanto

Quando facciamo le compere per la casa, sia per quanto riguarda la spesa alimentare che per il resto dei consumi quotidiani, andiamo sempre sul sicuro rifornendoci nei negozi o nei supermercati specializzati o di fiducia.

Ma bisogna sempre stare attenti ad alcuni prodotti, di ogni genere, soprattutto se si tratta di gastronomia o di utensili che andranno a contatto con il cibo e le bevande. Proprio in tal senso dobbiamo segnalare la nota ministeriale di oggi.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso riguardo un determinato tipo di prodotto, che può servire soprattutto per quanto riguarda le bevande, che verrà ben presto ritirato dal mercato e che potrebbe causare danni e problemi ai consumatori.

Occhio alle cannucce: i tubetti di plastica possono risultare dannosi

L’utensile in questione sono semplici e comuni cannucce. Ovvero i noti tubetti, molto utilizzati soprattutto dai più giovani, che servono per bere bibite o drink vari in maniera più sottile e senza sporgersi nel bicchiere di turno.

Semplici, colorate, divertenti. Le cannucce piacciono soprattutto ai più piccoli e danno sempre un’aria di relax o di festa. Ma possono essere anche utilizzate da chi ha problemi nella masticazione per dei cibi poco solidi.

Ma il Ministero ha fatto sapere di stare attenti all’acquisto di cannucce. Infatti nella nota emessa oggi 11 luglio viene indicata una precisa marca produttrice che non avrebbe mantenuto la giusta attenzione sui limiti igienici. Specificatamente si tratta di un “Richiamo per rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”.

La marca delle cannucce incriminate è la Metro Professional, ovvero colei che rifornisce in particolare i supermercati e gli ingrossi della catena METRO. Dunque in questi giorni evitate di acquistare le cannucce in questo tipo di grande magazzino per non incappare in rischi inutili.

Il richiamo per migrazione di materiali a contatto con gli alimenti vuol dire che l’oggetto, in questo caso le cannucce, sarebbe stato imballato nella fase di produzione e conservazione con elementi dannosi per la salute umana. Oppure che abbiano deteriorato le caratteristiche organolettiche dell’oggetto stesso.