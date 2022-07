LDA bis, ad Amici 22 approda un altro figlio d’arte: chi è

Nuovo grande colpo da Amici 22 che porta in TV un altro figlio d’arte dopo il successo di LDA: ecco chi è lui

Maria De Filippi ci riprova con un altro figlio d’arte per scrollargli di dosso il peso di un ‘cognome’ altisonante. L’indiscrezione bomba vedrebbe all’interno della scuola del talent show il figlio di una star italiana.

Maria De Filippi ha voluto un LDA-bis. Luca D’Alessio è riuscito a scrollarsi di dosso quello che per lui è un cognome molto altisonante grazie al talent show condotto dalla regina della TV. Così, la moglie di Maurizio Costanzo ha pensato di dare l’opportunità anche ad un altro giovane emergente, ma ‘figlio di’.

Un’indiscrezione bomba che vedrebbe in TV un altro grande talento che porta sulle spalle il peso enorme di essere non solo figlio, ma anche nipote di una delle voci italiane più iconiche di sempre. Come ha dimostrato anche LDA, portare un cognome così pesante sulle spalle non è mai semplice, ancor meno in TV dove tutti danno del ‘raccomandato’, ma alla fine anche lui ce l’ha fatta e si è costruito autonomamente.

Amici 22, Maria De Filippi punta su Giovanni Antonacci: l’indiscrezione

Giovanni Antonacci sembrerebbe essere il candidato ad un posto tra i banchi di Amici 22, figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, Giovanni porta il peso di ben due cognomi: quello del papà e del nonno, due voci iconiche della musica italiana. La sua presenza al talent show di Maria De Filippi sarebbe di gran prestigio e servirebbe anche a sé stesso, a 21 anni, a riuscire a farsi strada autonomamente senza che qualcuno possa accusarlo di sfondare nel mondo dello spettacolo e/o della musica grazie al suo albero genealogico.

Come per LDA, sicuramente la sua presenza in TV non sarà semplice, resta da capire come reagirà Giovanni, se come il suo collega o riuscirà ad avere una pazienza e scorza maggiore da non gettarlo nello sconforto. Antonacci conta già qualche collaborazione ed un bel numero di esibizioni, ma com’è noto Amici è una vetrina totalmente diversa per i giovani emergenti.