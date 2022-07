La Porta Rossa 3, anticipazioni shock: una morte cambierà tutto

Le novità previste per le terza stagione della fiction targata Rai che andrà in onda tra qualche mese con Lino Guanciale protagonista

L’attore abruzzese Lino Guanciale sarà grande protagonista della nuova stagione delle fiction targate Rai. L’apprezzato interprete indosserà nuovamente i panni del Commissario Ricciardi nella seconda attesa stagione.

Ma è in arrivo anche la terza stagione di una serie che ha appassionato molti telespettatori: La Porta Rossa. L’intreccio paranormale che vede Guanciale nei panni di Leonardo Cagliostro, poliziotto ucciso all’inizio del plot ma che da una sorta di limbo cercherà di aiutare parenti e colleghi a risolvere il caso del suo omicidio.

La Porta Rossa 3 andrà in onda in autunno su Rai Due. In queste ore sono cominciate a circolare varie indiscrezioni riguardo i colpi di scena della nuova stagione. Personaggi in pericolo, morti inaspettate e catastrofi per un intreccio sempre più appassionante.

Una morte sconvolgerà i protagonisti de La Porta Rossa 3

Già l’inizio della terza stagione de La Porta Rossa sarà sconvolgente. Come si legge dalle anticipazioni appena giunte, un incidente automobilistico porterà ad una morte eccellente all’interno del cast principale. Episodio che sconvolgerà l’esistenza di tutti i colleghi ed affetti di Cagliostro.

Un episodio grave che comprometterà le sorti dei 4 personaggi principali: Anna, la ex moglie del protagonista, la giovane medium Vanessa e Diego Paoletto, amico e collega in polizia del commissario, oltre che dello stesso Cagliostro.

Nelle nuove puntate de La Porta Rossa, che saranno ben quattro, si scopriranno altri intrecci inizialmente impensabili. Una sottile linea che lega la morte di Cagliostro con la scomparsa di Stella, la compagna di Paoletto. Oppure il trasferimento di Anna a Siena per aver vinto un concorso da giudice.

La Porta Rossa è una fiction che ha debuttato in Rai nell’ormai lontano 2017 ed è finalmente giunto alla terza stagione dopo diverse vicissitudini produttive. La serie è stata scritta dai noti autori Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Gli intrecci thriller uniti alla trama paranormale sono tipici della produzione dello scrittore bolognese, noto per aver anche ideato il personaggio dell’Ispettore Coliando, altro grande successo Rai.