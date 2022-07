Il paradiso delle signore 7, lo spoiler chiarisce il destino di Gloria – VIDEO

Alcuni spoiler provenienti dal set delle riprese de Il paradiso delle signore 7 hanno chiarito quale sarà il destino di Gloria Moreau all’interno della soap opera.

La mamma di Stefania, Gloria Moreau, ha fatto il suo ingresso ne Il paradiso delle signore durante la sesta stagione. Proprio la figlia del personaggio interpretato da Lara Komar si è trovata sotto ricatto di Gemma. Lei vuole che Stefania lasci immediatamente Marco, di cui è ancora innamorata, altrimenti rivelerà il segreto di gioventù della mamma.

L’assurdo ricatto di Gemma mirerebbe a far tornare single Marco: non sopporta infatti l’idea che il suo fidanzato l’abbia lasciata per la sorellastra. Dall’altra parte, Veronica è preoccupata di aver perso per sempre Ezio. Quando Gloria scopre il ricatto a Stefania, si costituisce immediatamente, proprio per evitare che il suo passato la danneggi.

Il paradiso delle signore 7, gli spoiler su Gloria Moreau

Gli spettatori della trasmissione avevano timore che Gloria Moreau potesse dunque essere incarcerata e di fatto uscire dalle trame della soap opera. Gli ultimi spoiler riguardanti Il paradiso delle signore 7, però, vanno esattamente nella direzione opposta. Gloria ed Ezio sarebbero stati visti durante le riprese su di una macchina nera.

Inoltre, l’attore che dà vita al personaggio di Ezio Colombo, ha condiviso una foto insieme a Lara Komar, ovvero Gloria Moreau, nei camerini della serie Tv della Rai. Gli spoiler de Il paradiso delle signore 7 rivelano anche che Stefania, Marco, Gloria ed Ezio sono stati visti camminare insieme su un marciapiede durante le riprese.

Gemma e Veronica, cosa succede dopo la scarcerazione di Gloria?

Tutti gli indizi porterebbero a far pensare che Gloria Moreau dovrebbe essere scarcerata nel corso de Il paradiso delle signore 7. Rimane però un grande dubbio: se uscirà dal carcere, come mai Irene è stata vista con il vestito da capo-commessa? Questo vuol dire che non tornerà più a fare il suo lavoro nel centro commerciale?

Nel frattempo, lanostratv.it riporta che ci saranno alcuni importanti sconvolgimenti nella famiglia Colombo-Zanatta. Gemma passerà dei guai seri per aver minacciato Stefania. Allo stesso tempo, Veronica sarà furiosa perchè non potrà più coronare il suo sogno d’amore sposando Ezio, che risulta ancora coniugato con Gloria.

Questa è la foto che ha scattato Ezio nei camerini de Il paradiso delle signore: lo spoiler è enorme, con lui c’è Gloria Moreau.

Ecco il simpatico video di Pietro Masotti durante le riprese de Il paradiso delle signore: