Don Matteo, gravissimo incidente frontale per la figura chiave: due morti

Un gravissimo incidente d’auto avrebbe colpito una figura chiave dell’amatissima fiction di Don Matteo. Il frontale avrebbe provocato due morti, e lui è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma in codice Rosso.

Nella serata dell’11 luglio, un brutto incidente stradale ha provocato due vittime. Una Citroën C3 che trasportava due ragazze, Beatrice e Giorgia, si è scontrata frontalmente con un’Alfa Stelvio. L’impatto è avvenuto nelle strade di Roma: la Citroën arrivava da Tor di Quinto e dopo il violento impatto si è capottata.

Putroppo, Beatrice e Giorgia non sono sopravvissute allo schianto della loro Citroën: avevano solamente 21 e 22 anni. I soccorritori, quando sono arrivati sul posto allertati dagli automobilisti, non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Nell’Alfa Stelvio, invece, c’era un notissimo regista Rai, Carmine Elia, impegnato in molte fiction d’autore.

Don Matteo, incidente gravissimo: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni del quotidiano La Repubblica, Carmine Elia si sarebbe trovato con la sua Alfa Stelvio nell’altra carreggiata e stava tentando di effettuare un sorpasso. Le cause dello scontro non sono ancora state accertate e la polizia stradale non ha ancora reso noto se l’incidente è stato causato da una delle due parti.

Il regista Carmine Elia è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove gli hanno assegnato il codice rosso. Secondo quanto rivela www.davidemaggio.it, la vita della nota figura di Don Matteo non sarebbe in pericolo, nonostante l’incidente frontale che ha causato due morti. Bisogna sottolineare che l’ospedale non ha reso nota la prognosi.

Le condizioni dopo l’incidente: le prime indiscrezioni

Le indiscrezioni riferiscono che Carmine Elia avrebbe un quadro generale buono, soprattutto considerando il rischio che ha corso. Avrebbe delle costole rotte, ma non sarebbe in pericolo di vita. Chi lo ha visto ha riportato che il regista sarebbe molto provato psicologicamente per quanto successo e per il destino delle due ragazze.

Sicuramente, quanto successo, porta un dolore molto profondo a Carmine Elia. In molti suoi lavori, come Mare Fuori, aveva messo tutta la sua curiosità per il mondo dei giovani e per imparare i loro codici espressivi. Aveva anche ripetuto in più occasioni che solo la gioventù avrebbe potuto salvare la nostra società.