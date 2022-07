Una scena straziante quella che proviene da Castel Volturno. Di quelle che rivelano, ancora una volta, di quanta crudeltà l’essere umano è capace nei confronti degli animali. Soprattutto quelli più fedeli. Siamo nella cittadina in provincia di Caserta. Delle persone a bordo di un’auto station wagon abbandonano il proprio pastore tedesco in uno spiazzale, sotto al sole cocente, senza alcuna remore.

Il pastore tedesco, forte della sua fedeltà nei confronti di persone che non la meriterebbero, tenta di raggiungere i propri “padroni”. I quali, intanto, si allontanano noncuranti di tutto. Innestano la marcia, escono dallo spiazzale e si immettono sulla strada. Il cane tenta di corrergli indietro ma senza successo. Tutta la scena è stata ripresa da un residente del posto, che ha inquadrato chiaramente l’auto mentre si allontanava e il tentativo del cane di tornare da chi lo aveva lasciato in strada.

I precedenti in Campania

Il video è stato postato sul web dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli, che ha provveduto a denunciare l’episodio alle autorità competenti. Non si tratta, purtroppo, del primo caso in Campania. In questi giorni, sul territorio, i casi di animali abbandonati si sono moltiplicati. Dai due giovani che hanno legato un cane a un palo, nel quartiere “bene” di Chiaia a Napoli, fino alla donna che aveva legato il proprio quattrozampe a un palo della luce in piena notte a Cercola. Hinterland Vesuviano. Episodi che, proprio perché ripresi da singoli cittadini o da telecamere si sorveglianza, hanno fatto scattare le denunce contro i responsabili per abbandono e maltrattamento di animali.