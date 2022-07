Belen Rodriguez lontana dai social, svelato il motivo: “Me la sono vista brutta”

Belen Rodriguez riappare sui propri account social dopo giorni di silenzio. Ha spiegato così i motivi della sua pausa da Instagram

Per ben dieci giorni consecutivi Belen Rodriguez non ha postato nulla sul suo profilo Instagram, di solito sempre aggiornatissimo e ricco di nuove foto o video. Una vera e propria ‘notizia’ per quanto riguarda gli appassionati di gossip.

In molti si sono chiesti i motivi dell’assenza social di Belen. Addirittura si è vociferato di una crisi sentimentale con Stefano De Martino, il suo storico compagno che da qualche tempo è tornato ad avere una relazione stabile e seria con la modella argentina.

Da poco più di 24 ore Belen Rodriguez è tornata ad apparire sui propri account, facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi numerosissimi follower. La showgirl ha voluto dare la sua spiegazione sincera, che non ha nulla a che vedere con il lavoro o con la situazione sentimentale.

Problemi di salute nelle ultime settimane per Belen Rodriguez: come sta oggi

In realtà Belen è stata lontana da cellulari o vari dispositivi per una decina di giorni per questioni di salute. Infatti lei stessa oggi ha fatto sapere di aver avuto a che fare col temibile ed ormai nuovamente diffuso Covid-19.

La showgirl argentina nelle sue stories ha fatto chiarezza: “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però adesso sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto”. Dunque un attacco sintomatico per Belen Rodriguez, che per motivi di forza maggiore ha preferito curarsi e stare a riposo per tornare in forma nuovamente.

Belen ha anche smentito le possibili crisi sentimentali descritte sui giornali e sui siti nelle ultime ore: “Non è vero niente delle cavolate che hanno scritto, come al solito. Ma chi se ne frega, ora sono molto contenta”.

Dopo un po’ di relax in famiglia post-Covid, Belen ha testimoniato i suoi spostamenti lavorativi. La donna ha preso il treno in direzione Roma, dove sta cominciando le registrazioni di Tu si que vales, per l’edizione che andrà in onda da settembre prossimo.

Belen, come si vede qui sopra, ha infatti postato nelle sue story Instagram l’immagine del suo camerino per il noto programma di Canale 5.