“Attacco di panico dopo un video TikTok”: protagonista di Amici racconta il suo dramma. Non è stato sicuramente un momento facile

Dopo la partecipazione ad Amici 21 la vita di Albe è profondamente cambiata. Eppure per il cantante non è stato facile adattarsi alla realtà televisiva. In un’intervista spiega tutto.

E’ stato di certo uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico di Amici 21. Il percorso di crescita nel canto e la lovestory con la ballerina Serena hanno attirato le attenzioni su Alberto La Malfa, in arte Albe. In un’intervista a Fanpage il ragazzo ha raccontato di come la partecipazione al programma di Maria De Filippi gli abbia cambiato la vita. La certificazione FIMI di disco d’oro per il singolo Millevoci e l’instore-tour appena avviato lo stanno assorbendo completamente e lo lanciano alla ribalta del panorama italiano. Eppure i momenti difficili non sono mancati: “Sono uscito dal programma che avevo tantissime cose da fare, non ho visto la gradualità del percorso. Entri in un modo ed esci, pur non sentendomi ancora nessuno, che hai degli impegni che prima non avevi”.

Amici, il racconto di Albe sorprende i fan: “Mi è successo una volta su Tik Tok”

Un certo malessere l’ha accusato nel doversi confrontare con una realtà televisiva che non conosceva. Un qualcosa di simile a quanto confessato da Luca D’Alessio (LDA): “Non è che se entri ad Amici arrivi alla fine, ti devi impegnare e io mi sono fatto un mazzo tanto, stavo ore e ore a scrivere. Però, quando sono uscito, mi è presa un po’ male, forse quando desidero qualcosa e la ottengo poi non sto bene, mi viene l’ansia“.

Questo deve essere stato alla base dell’episodio che l’ha visto protagonista su Tik Tok, relativo proprio ad un attacco di panico.

“Una volta, quando pubblicai il primo video che diventò virale, la mia cover, e fece due milioni di visualizzazioni, ho avuto un attacco di panico, ho preso il telefono l’ho dato a mia sorella e le ho detto tienilo tu per un giorno. Però dopo quando riesci ad apprezzarlo e a tranquillizzarti, è stato bello, purtroppo sono un tipo ansioso”.

All’interno della scuola di Amici ha dovuto superare difficoltà che non si aspettava, per un motivo preciso.

“Non riuscivo ad essere me stesso, anche Luca (LDA) mi prendeva da parte e mi diceva ‘devi essere te stesso, come fai in casetta devi fare anche in puntata, e la gente ti amerà perché sei vero’. Non che fossi finto, ma non ero totalmente io. E questa cosa mi ha fatto un attimo andare giù, poi ho toccato il fondo e mi sono dato una spintarella per tornare su”. Evidentemente poi è riuscito a spiccare il volo, trovando il suo equilibrio e regalando al pubblico l’arte che aveva dentro.