Sanremo 2023, Amadeus cala il jolly: sul palco dell’Ariston ci sarà anche lei. Continuano le grani manovre sulla prossima edizione del Festival

Il primo asso lo ha calato un paio di settimane fa quando ha ufficializzato la presenza sul palco dell’Ariston di Chiara Ferragni come co-conduttrice nella prima e ultima serata. Ma Amadeus in realtà ha altri jolly da giocare e ora spunta un nome pazzesco come ospite a Sanremo 2023.

Come spiega il sito Coming Soon nella prossime edizione del Festival torneranno i grandi ospiti internazionali e il conduttore/direttore artistico sta lavorando per portare in Italia una star del pop. Il nome caldo è quello di Britney Spears (oppure in alternativa Lady Gaga anche se questa pista sembra molto più complicata).

Sembra quindi che i contatti tra la Rai e gli agenti della cantante americana siano già stati avviati anche se la richiesta economica è di quelle importanti. Britney infatti non si muoverebbe per meno di 200mila dollari. Ma la proposta di tornare in Europa e rilanciare la sua immagine dopo il lungo processo che l’ha vista affrancarsi dal padre e tornare ad essere libera sembra interessarle molto.

Sanremo 2023, Amadeus cala il jolly: tutti vogliono Britney, anche la NFL

Il Festival di Sanremo 2023 però non è l’unica prospettiva per Britney all’inizio del 2023. Perché dagli Stati Uniti sono arrivare diverse indiscrezioni sul suo impegno come attrazione musicale durante l’Halftime Show del SuperBowl 2023 che si giocherà a Glendale, in Arizona.

“Secondo un insider – hanno scritto alcuni media statunitensi – Britney è in trattative da settimane con l’NFL per il prossimo Halftime Show. Le era stato proposto un altro grande nome da affiancare al suo, ma lei ha rifiutato. La Spears vorrebbe Madonna e Iggy Azalea come ospiti del suo spettacolo. E potrebbe essere uno show per promuovere in bellezza la sua carriera straordinaria”.

Britney era già apparsa come ospite durante l’Halftime Show del 2001, accanto ad Aerosmith e NSYNC, ma questa volta la stella sarebbe lei. Piccolo particolare: il Festival di Sanremo è in programma dal 7 all’11 febbraio, il Superbowl il 12 febbraio. Difficile che possa essere presente ad entrambi.