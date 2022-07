“Vi svelo perché ho lasciato Amici”: Kledi Kadiu lo confessa finalmente a tutti i suoi fan

In queste ore Kledi Kadiu ha voluto confessare a tutti i followers il motivo per cui ha lasciato Amici: scopriamo quindi le sue parole sui social.

Torna a parlare Kledi Kadiu e nel corso del suo intervento ha rivelato il motivo per cui ha deciso di lasciare Amici di Maria de Filippi. Le sue parole sui social spiazzano tutti i fan: ecco che cosa ha detto.

I fan fedelissimi di Amici di Maria De Filippi hanno seguito tutte le edizioni del talent show. Per questo motivo in moltissimi ricorderanno Kledi Kadiu, uno dei primi prof della trasmissione e fedele ballerino di Maria De Filippi. Infatti tra tutti i volti passati per il programma di Canale 5, lui è certamente uno di quelli che ha lasciato il segno, tanto da essere ancora amatissimo dal pubblico. Ma perché Kledi decise di lasciare la cattedra della scuola? Il ballerino adesso ha scelto di sciogliere ogni dubbio durante un’intervista a Nuovo.

Infatti rispondendo al giornalista, l’Italo-albanese ha affermato: “Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima“. Quindi con l’arrivo della figlia le priorità del coreografo dunque erano cambiate. Kledi proprio per dedicarsi ai suoi cari ha quindi deciso di lasciare re la televisione e dedicarsi all’insegnamento standard che gli permette di conciliare meglio lavoro e famiglia. Nonostante ciò ancora oggi prova un po’ di nostalgia.

Amici, Kledi ha nostalgia dei talent show: “Ogni tanto torno come giudice”

Kledi nel corso dell’intervista ha quindi rivelato di aver lasciato Amici, proprio perché il lavoro che c’è non è soltanto quello che il pubblico da casa vede per quei 30 minuti di daytime. Dietro tutto c’è un grandissimo impegno e sacrificio da parte dei professori che sono a disposizione degli allievi, e dunque del programma, praticamente di continuo. Per questo motivo non tutti riescono a giostrare vita privata e quella lavorativa, soprattutto quando si decide di mettere su famiglia come ha fatto Kledi che oggi è sposato e papà di due figli.

Durante l’intervista, però, Kledi ha anche rivelato di avere nostalgia del talent di Canale 5 che per lungo tempo è stata come una seconda casa. Infatti ai microfoni ha affermato: “Ma ogni tanto, come quest’anno, torno nel talent come giudice“. Intanto comunque per il coreografo sembra essere un periodo molto fortunato. L’amore di sua moglie e quello dei suoi due bambini lo riempiono appieno. Inoltre a breve Kledi sarà impegnato per tutta l’estate con il Summer Camp 2022 che farà ben 40 tappe in tutta Italia.