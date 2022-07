Monica Bellucci, che paura: malore improvviso per la figlia Deva (VIDEO)

Grande spavento in casa di Monica Bellucci: la figlia Deva, ormai volto noto del mondo della moda, ha subito un forte malore

Monica Bellucci è ancora oggi considerata una delle donne più belle ed affascinanti del mondo. Nonostante non sia più giovanissima, la modella ed attrice umbra è ancora tra le più desiderate dalle copertine di molte riviste.

Ma Monica Bellucci ultimamente deve subire una concorrenza ‘interna’. Quella della figlia Deva Cassel, avuta durante il lungo matrimonio con il celebre attore francese Vincent Cassel. Anche la giovanissima (è ancora minorenne) è entrata nel mondo della moda, diventando in breve tempo richiestissima quanto la madre.

Deva è l’orgoglio di mamma Monica. Anche se di recente quest’ultima è rimasta terrorizzata per un problema di salute occorso proprio alla figlia 17enne. Un malore improvviso ed inaspettato durante un importante evento di moda.

Deva Cassel sviene durante la sfilata di Dolce e Gabbana: paura per Monica Bellucci

Infatti, come riportato da Fanpage.it, ieri Deva Cassel è stata vittima di un malore, per fortuna piuttosto lieve, durante il suo lavoro da modella. La giovane era una delle protagonista della sfilata di Dolce e Gabbana, per la presentazione della collezione di alta moda.

La bellissima figlia di Monica Bellucci era presente a Siracusa, assieme anche alla madre, per partecipare alla suddetta sfilata. Deva ha illuminato la scena, visto anche l’importante nome che porta, ma è incappata in un problema improvviso.

La 17enne ha subito un colpo di calore, vista la temperatura molto elevata a Siracusa. Prima Deva ha sbandato in passerella, per poi avere uno svenimento breve dietro le quinte. Paura per Monica Bellucci, che fortunatamente ha appurato si fosse trattato solo di un calo di pressione per la sua già celebre figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Siracusa News (@siracusanewsofficial)

A parte il lieve malore di Deva Cassel, la serata di Dolce e Gabbana è stato un successo enorme. Parata di stelle tra gli ospiti, anche di livello internazionale: star del calibro di Helen Mirren, Sharon Stone, Mariah Carey e Christian Bale sono stati ospiti della splendida cornice del Teatro Greco.

Per Monica Bellucci invece è stato uno splendido ritorno alle origini: a Siracusa ha girato infatti il film Malèna, diretto da Giuseppe Tornatore e che le ha dato grande popolarità nel mondo del cinema internazionale.