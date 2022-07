Meteo, il caldo africano torna prima del previsto: l’anticiclone delle Azzorre protagonista del weekend

L’anticiclone delle Azzorre è pronto a caratterizzare questa giornata di domenica. Infatti il caldo africano torna prima del previsto: i dettagli.

Il meteo italiano è pronto a riaccogliere l’anticiclone Africano, stavolta quello delle Azzorre. Torna prima del previsto il caldo sulla penisola: andiamo quindi a scoprire tutte le previsioni nel corso delle prossime 24 ore.

Tutta la popolazione italiana dovrà godersi queste ultime ore di freschetto, conseguenza del vortice temporalesco che è transitato sulla penisola negli ultimi giorni. Infatti il grande caldo africano sarà destinato a tornare e non solo prima del previsto, ma probabilmente anche più intenso. Nelle ultime 48 ore l’atmosferà sul Paese si è mostrata più dinamica e con temperature nettamente più gradevoli rispetto alle roventi giornate di inizio settimana. Tutto ciò è dovuto proprio all’anticiclone delle Azzorre che ha portato con sé anche spifferi di aria fredda dal Nord Europa.

Tuttavia l’anticiclone africano, nonostante il suo ritorno nella terra d’origine, è sempre rimasto in agguato e nei prossimi giorni sarà pronto a tornare protagonista sull’area mediterranea. Infatti specialmente nella prossima settimana, nello specifico tra Giovedì 14 e Venerdì 15, questo potrebbe lasciare l’ennesimo vortice ciclonico proveniente dal Portogallo. Tutto ciò solleciterà una risalita di masse d’aria roventi dall’entroterra sahariano che punteranno inizialmente verso la Spagna e la Francia e poi l’Italia. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, domenica stabile e soleggiata: temperature in lieve risalita

Questa giornata di domenica sarà in prevalenza stabile e in gran parte soleggiata, a parte qualche annuvolamento che si formerà lungo l’arco alpino. Infatti le velature copriranno specialmente la parte centro-orientale della catena montuosa italiana. Nel pomeriggio alcuni innocui annuvolamenti si formeranno anche lungo l’Appennino e sulle zone interne delle isole maggiori, nonostante ciò non ci saranno fenomeni. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cielo sereno o poco nuvoloso durante le ore mattutine su tutto il settore, fatta eccezione per qualche nube che coprirà di più sul Triveneto e isolati piovaschi che bagneranno solamente le Alpi Marittime. Qui avremo delle temperature in rialzo, con massime che andranno dai 30 ai 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nel corso della giornata infatti avremo solamente qualche innocua nube nel pomeriggio lungo l’Appennino. Anche qui, come per le regioni settentrionali, avremo temperature in lieve rialzo, con massime dai 29 ai 34 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo stabile e sole in prevalenza. Nel corso di questa domenica si potrebbe formare qualche annuvolamento sparso, che però non porterà fenomeni sul settore. Le temperature sulle regioni meridionali risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 26 ai 31 gradi.