Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, svolta inaspettata: si sono fidanzati?

Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi hanno iniziato a frequentarsi dopo l’esperienza insieme a L’Isola dei Famosi? Ecco le dichiarazioni della figlia di Eva Henger che hanno acceso la speranza fra gli appassionati del reality.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger avevano avuto una brutta litigata durante la loro esperienza a L’Isola dei Famosi. In particolare, il fratello di Guendalina era molto sospettoso del fatto che Mercedesz avesse iniziato a corteggiarlo e riempirlo di complimenti già prima di atterrare in Honduras. Temeva dunque che lei cercasse solo di arrivare in finale.

Anche quando Edoardo le aveva chiesto di aspettare a frequentarsi al di fuori del reality, sembrerebbe che invece Mercedesz abbia continuato ad essere insistente con lui. Anche dopo la fine del reality, fra i due ci sono stati degli scambi sui social che facevano pensare che non si sarebbero mai frequentati dopo L’Isola dei Famosi 2022.

Mercedesz ed Edoardo si stanno frequentando?

Mercedesz Henger ha sorpreso tutti durante una recente intervista rilasciata a Radio Radio: “Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito. Se ci sarà qualcosa da raccontare, sarò felice di farlo. Per il momento, però, preferisco non rivelare nulla. Siamo assolutamente in buoni rapporti, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi“.

Mercedesz ha anche aggiunto che Edoardo è molto riservato, e quindi non vuole fornire ulteriori dettagli riguardo quello che si sono veramente detti e che è successo. Questo, ovviamente, ha riacceso le speranze di tutti i fan della coppia. L’influencer ha poi aggiunto: “Vedremo, si vedrà. In questo momento non dico nulla“.

Quali sono le reali condizioni di salute della Henger?

Mercedesz Henger ha voluto fare chiarezza riguardo un video che ha diffuso nei precedenti giorni e che ha generato molta preoccupazione. Subito dopo uno shooting fotografico in liguria, aveva spiegato che aveva rinunciato all’idea di usufruire del centro benessere dell’albergo, perchè era sicura che si sarebbe sentita male.

