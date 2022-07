Mediaset ha deciso: si riparte! Maria De Filippi subito al timone

Impegni immediati e molto variegati per Maria De Filippi, che dopo le pause estive è subito chiamata a tornare a lavoro immediatamente

I programmi di punta delle reti Mediaset sono attualmente in vacanza. Riposo estivo meritato per produttori e conduttori, in attesa di ripartire a bomba con la nuova stagione televisiva 2022-2023.

Tra chi si sta godendo ferie meritate c’è sicuramente Maria De Filippi, la signora assoluta di Canale 5. La amata conduttrice ed autrice televisiva infatti ripartirà in grande stile da settembre prossimo.

Impegni a profusione già nelle primissime settimane del mese di settembre per Maria. La moglie di Maurizio Costanzo ha appena saputo dai vertici di Mediaset che sarà impegnatissima e ricca di responsabilità. Ma una donna del calibro di Maria De Filippi saprà giostrarsi al meglio.

Mediaset ha deciso: le date di ripartenza di Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales

Già da inizio settembre Maria De Filippi sarà alle prese con le registrazioni dell’attesa nuova stagione di Uomini e Donne. Lo storico dating show del pomeriggio di Canale 5 riaprirà i battenti con la sua solita veste: trono classico e trono over assieme.

La programmazione televisiva di Uomini e Donne dovrebbe riprendere esattamente lunedì 12 settembre, dunque tra circa due mesi pieni. L’attesa dei telespettatori più fedeli è tanta, ma gli intrecci tra tronisti, dame e corteggiatori riprenderanno non prima di quella data.

Settimana molto intensa per Maria De Filippi, perché pochi giorni dopo, esattamente sabato 17 settembre, prenderà il via la nuova edizione di Tu si que vales, il talent show condotto da lei stessa al fianco degli ‘amici’ storici Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Mentre da domenica 18 settembre riaprirà i battenti la scuola di Amici, per l’edizione 2022. Altro grosso impegno per Maria De Filippi, che non intende affatto abbandonare o tralasciare il talent dedicato alle giovani promesse di ballo e musica.

Un settembre ricchissimo per la De Filippi. Ma non solo; in quella stessa settimana, sempre da lunedì 12 settembre, si vocifera che Alfonso Signorini aprirà ufficialmente i cancelli del Grande Fratello Vip 7. L’atteso reality show di Canale 5 riprenderà dal giorno dopo anche nel classico day-time.