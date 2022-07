Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che gesto sui social: la sorella sconvolge tutti

La fine della relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone è sulla bocca di tutti, la parte divertente è quello che viene subito dopo

La coppia di Uomini e Donne è ben che scoppiata quando l’ex corteggiatrice ne ha annunciato la fine, dopo di ciò, una gran parte dei protagonisti del dating show hanno deciso di commentare la loro scelta.

La rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone è diventata una guerra social tra le persone a loro vicine. In tanti hanno detto la loro sulla fine della relazione, a partire dalla non scelta Federica Aversano che ha risposto ad un utente che l’ha accusata di star gioendo del momento: “Sono tutte così le domande. Falsissimo, non ho mai gioito per i momenti difficili degli altri. Anzi, me ne dispiace”. Anche Lilli Pugliese, la non-scelta di Luca Salatino è stata incalzata sull’argomento: “Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo, erano molto carini insieme mi piacevano, forse… Non conosco i motivi, è andata così”.

Chi è stato molto meno accondiscendente nei confronti del tronista è l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, nonché sua scelta, Samuele Carniani che è insorto nei confronti del Ranieri che, di tutta risposta, gli ha tolto il follow su Instagram.

Matteo Ranieri ha un problema con Instagram: tolto il segui anche alla sorella di Valeria Cardone

Oltre a Samuele Carniani ed il web intero, Matteo Ranieri ha avuto qualche disguido anche con la sorella di Valeria Cardone. Non appena terminata la loro esperienza al dating show, il tronista e la sorella della ex corteggiatrice si sono immediatamente scambiati il ‘segui’ sui social, una sorta di gesto d’approvazione sancito su Instagram. Il loro rapporto sembrava essere avviato verso i migliori presupposti, ma così non è stato e qualcosa è inevitabilmente cambiato anche con la cara sorella.

Dopo le parole di Valeria sulla rottura con Matteo, sua sorella ha scelto di rimuoverlo dai follower ed il tronista ha ricambiato, ma sul profilo di quest’ultima appare ancora la foto del bacio durante la puntata della scelta. Proprio quel post è una piccola speranza cui ancora si appigliano i fan della coppia.