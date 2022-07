“Era l’Isola degli sconosciuti”, stoccata a Ilary Blasi: parole al vetriolo dal noto conduttore

Ilary Blasi ha ricevuto una pesante stoccata da parte di un noto conduttore che ha messo in discussione la scelta dei naufraghi

Un’edizione molto particolare dell’Isola dei Famosi che ha visto protagonisti tanti VIP, ma da cui ne è uscito vincitore soltanto uno: Nicolas Vaporidis. Tuttavia, non tutti hanno ben compreso la popolarità dei naufraghi, men che meno un noto conduttore.

Quest’anno Ilary Blasi ha dovuto fronteggiare un’edizione dell’Isola dei Famosi molto particolare visti i tanti infortuni, ritiri e conseguenti ingressi. C’è da dire, però, che in termini d’ascolti non si può dire non abbia funzionato: nonostante la longevità fino a 99 giorni e qualche spostamento di palinsesto, i telespettatori sono stati alquanto costanti regalando grosse soddisfazioni in casa Mediaset.

Alla fine, a trionfare ce n’è sempre soltanto uno e quest’anno è toccato a Nicolas Vaporidis che ha visto, man mano, cadere accanto a sé gli altri naufraghi, tra eliminazioni e spontanei abbandoni dell’Honduras. Tuttavia, da un noto conduttore e giornalista arriva qualche critica, specialmente sul reale motivo per cui l’attore di Notte prima degli esami ha vinto quest’edizione del reality show.

“Ha vinto perché era l’unico conosciuto”, Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua

Con tanti anni di TV sulle spalle come conduttore e giornalista, Maurizio Costanzo ne capisce qualcosa del mondo dello spettacolo e non ha mai avuto timore di dire la sua. Tra le pagine del settimanale Chi, il marito di Maria De Filippi è stato incalzato circa l’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi conclusosi da poco: “Nicolas Vaporidis mi è molto simpatico, sono contento che abbia vinto. E’ vero poi che in questa edizione del programma lui era l’unico un po’ conosciuto. Il resto era…l’isola degli sconosciuti”. Una gran bella stoccata a Ilary Blasi, nonché la produzione e gli autori e per finire a tutti i naufraghi che sono approdati sulle sponde dell’Honduras.

Nel frattempo, proprio il vincitore dell’Isola dei Famosi scalpita per poter ritrovare un po’ di spazio tra TV e grande schermo: “Vorrei fare un sacco di cos adesso. Mi piacerebbe lavorare con chi non ho mai lavorato e con chi già conosco, sono disposto a seguire la corrente. Nuova presenza in un reality? È andata bene così”.