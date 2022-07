Gianni Morandi rivela il suo dramma: “Mi ha salvato Jovanotti”

Gianni Morandi ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita, spiegando come Jovanotti l’abbia salvato. Ecco qual è il loro rapporto oggi.

Gianni Morandi non ha mai nascosto la sofferenza che ha provato a seguito dell’incidente domestico che lo ha colpito diversi mesi fa. Mentre curava il suo orto, ha riportato gravi ustioni, soprattutto ad una mano. Con sua grande sorpresa, anche dopo aver rimosso, le bende, ha rivelato che le cose non sono tornate come prima, come lui si aspettava.

Gianni Morandi ha raccontato di aver continuato a sentire a lungo dei fortissimi dolori. Anche la fisioterapia è stata molto dura: riacquistare la mobilità alla mano ha richiesto molta pazienza e, soprattutto, molta sopportazione del male che sentiva. In questa situazione delicata, un artista è intervenuto per aiutarlo.

Gianni Morandi, le bellissime parole per Jovanotti

Gianni Morandi ha voluto raccontare al magazine Oggi che è stato proprio Jovanotti a cercarlo in un momento molto difficile per lui. Quando lo contattò, gli chiese di cantare insieme il brano “L’allegria“. Questo duetto è stato per lui una botta di giovinezza e di felicità in un momento in cui si sentiva davvero abbattuto.

Gianni Morandi spiega che Jovanotti è stato per lui come un regalo. Quando uscì dall’ospedale, andò a Milano per incidere il duetto. Ha avuto anche modo di conoscere la sua famiglia e da lì è nata un’amicizia speciale. Secondo l’eterno ragazzo, a lui e Jovanotti basta uno sguardo per entrare in sintonia, perchè sono due persone simili.

Gianni Morandi ha preso parte al Jova Beach Party di Jovanotti, dove effettivamente è sembrato che si stesse divertendo moltissimo. Ripensando al momento in cui ha iniziato la sua carriera ormai molti anni fa, rivela di non riuscirsi davvero a spiegare come mai a Roma scelsero lui durante il primo provino e perchè ha avuto tutto questo successo.

Gianni Morandi ha infatti ricordato che c’erano molti altri artisti più preparati e magari più belli di lui, che non ebbero neanche una piccola parte del successo che l’ha travolto. Con la moglie Anna, il cantante ha raccontato che inizialmente lei rifiutò il corteggiamento e gli diede un numero di telefono sbagliato. Lui però insistette e si presentò anche sul lavoro.

Ecco Gianni Morandi dietro le quinte del Jova Beach Party: