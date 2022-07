“Mi dispiace per mia figlia”, ex naufrago dell’Isola dei Famosi si separa: che tristezza per i fan

La notizia era già nell’aria, non si aspettava altro che una conferma: tegola per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Amore giunto al capolinea per l’ex naufrago e sua moglie che mantengono i rapporti nell’interesse della loro unica figlia. Adesso la coppia non si nasconde più e sono emersi tutti i dettagli del loro rapporto.

Ex naufrago ed ex gieffino, Marco Melandri si è ufficialmente separato dalla compagna Manuela Raffaetà. I rumor erano già nell’aria con Deianira Marzano che ha parlato tempo fa di una coppia “separata in casa”. Tutto è cominciato quando il pilota ha deciso di frequentare un’altra donna, ma per amore della loro figlia, i due avevano scelto di tornare insieme e riprovarci. Tuttavia, in un secondo momento, il pilota si è reso conto di starsi accontentando di qualcosa più grande di lui ed ha voluto proseguire per la sua strada.

Ad essere sincera e provare a raccontare tutti sui social è proprio Manuela Raffaetà che ha annunciato la rottura dopo 16 anni insieme: “Ho sempre preferito non espormi, tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza. Non mi pronuncio per la scelta. L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e I nostri splendidi 16 anni. Ho perdonato cose più grandi di me ,senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. Chi mi conosce e mi ama lo sa bene!”.

Isola dei Famosi, Manuela Raffaetà e Marco Melandri si lasciano

Un lungo post su Instagram per annunciare che dopo 16 anni le cose sono andate diversamente da quel che si aspettavano. Sui social, Manuela Raffaetà ha continuato: “Sostengo che per salvare la famiglia bisogna lottare e so che a volte le famiglie devono attraversare periodi tempestosi. Parlo di Amore e non di passione dato che dura pochi anni.

L’amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia nel trovare giorno per giorno motivazioni obiettivi comuni soprattutto nelle difficoltà e nelle sfide giornaliere che ci presenta la vita anche nella routine. Non è per tutti. Ci vuole tanta forza”.

Come giusto che sia, la moglie di Marco Melandri ha deciso di tutelare la loro figlia Martina: “Questi pensieri mi hanno dato energia nei periodi più difficili e se anche l’esito non è stato quello sperato; mi dispiace soprattutto per mia figlia ma era giusto provarci. Lei e la sua serenità prima di tutto. Ma non posso più lottare da sola. Ora inizio un nuovo capitolo della mia vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa”.