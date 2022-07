Brutte notizie per Charlene di Monaco: salta tutto!

Non buoni gli aggiornamenti riguardo la vita privata di Charlene di Monaco, la consorte del principe Alberto che vive un periodo delicato

Quella che sta finendo è un’annata che Charlene di Monaco difficilmente dimenticherà. Molte le vicissitudini personali alle quali ha dovuto far fronte la consorte del principe Alberto, tra situazioni familiari e problemi di salute.

Va ricordato che Charlene lo scorso anno ha subito una forte e temibile infezione all’orecchio. Un problema serio che l’ha costretta ad un ricovero in una clinica svizzera e successivamente ad un periodo di ripresa lontana dalla sua famiglia.

Senza dimenticare i rumors sui presunti problemi con Alberto di Monaco. Tra la donna ed il principe la situazione sarebbe ai ferri corti, almeno secondo le gole profonde di Montecarlo. Addirittura i più malfidati parlavano di un accordo economico tra i due consorti per far partecipare Charlene agli eventi pubblici.

Charlene grande assente nell’evento più atteso di Montecarlo

Ma come sta oggi Charlene? Negli ultimi eventi pubblici è apparsa in miglioramento, in discreta forma fisica nonostante ancora piuttosto provata da una stagione decisamente complicata e tesa.

Eppure molti suoi fan e follower si sono spaventati. Infatti la principessa di Monaco non ha partecipato ad uno degli eventi annuali più attesi del Principato. Ovvero il cosiddetto Ballo delle Rose, una ricorrenza festaiola e ricca di glamour organizzata da anni a Montecarlo.

Si è vociferato di condizioni di salute nuovamente in peggioramento per la donna. Ma è stato Alberto di Monaco a rincuorare tutti, interpellato al Corriere della Sera: “Charlene in realtà sta meglio. Adesso per lei si tratta di tornare progressivamente alla normalità e con i bambini, dunque ci prepariamo a un mese di agosto di relax e vacanza. Ma in questi momenti è bello poter contare sull’aiuto di una famiglia”.

Alberto dunque conferma come la sua consorte ha bisogno ancora di tempo e di relax per poter tornare in forma perfetta, visto che le infezioni subite (anche quella al Covid qualche mese fa) hanno lasciato strascichi non da poco.

Un peccato non aver visto la bellissima Charlene in occasione del Ballo delle Rose. A fare gli onori di casa Grimaldi ci hanno pensato Carolina e i suoi figli. Molti gli ospiti vip: da Janet Jackson a Fanny Ardant.