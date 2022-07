Big di Sanremo positiva al Covid: saltano due concerti

Il Big di Sanremo si è visto costretto a posticipare nuovamente altre due date dei concerti che la vedranno impegnata per tutta l’estate in Italia.

A fine giugno era crollata la tettoia del palco che avrebbe dovuto ospitare alcuni concerti. Inizialmente si era piegata di 45°, andandosi ad appoggiare sul palco. Successivamente era crollata del tutto. L’episodio si era verificato durante l’orario della pausa pranzo, e quindi la disgrazia non ha causato per fortuna nessun ferito o morto.

Il Big di Sanremo, Elisa Toffoli, non sta avendo molta fortuna con il suo tour estivo Back to the future – Live: altre date dei concerti sono state cancellate. Due serate, infatti, erano state posticipate proprio a causa del crollo della tettoia, ma adesso si apprende dalla casa di produzione Friends & Partners che altre due date saranno posticipate.

Cosa succederà ai due concerti del Big di Sanremo?

Il 10 luglio è stato reso noto che Elisa ha contratto il Covid. Fortunatamente, la nota recita: “La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco“. Questo significa che la data del 10 luglio a Pistoia e quella del 12 luglio a Bologna non verranno effettuate. Chi ha già comprato il biglietto, però, non si deve preoccupare.

Friends & Partners informa che le due date del 10 e 12 luglio verranno semplicemente posticipate. I biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date, che al momento non sono ancora state comunicate. Per maggiori informazioni sul recupero della data di Pistoia si può contattare info@legsrl.net e info@bluesin.eu. Per la data di Bologna, inveve, c’è la pagina Facebook del Sequoia Music Park.

Cosa è successo al Big di Sanremo: cosa succede ai due concerti

Anche la leggenda della musica Santana si è visto costretto a posticipare addirittura sei date del suo tour mondiale. Questo è successo dopo che il 5 luglio, durante un concerto, si è lasciato andare all’indietro, cadendo seduto sul gradone del palco. Non avendo subito reagito, lo staff lo ha prontamente circondato per capire cosa stesse succedendo.

Come riporta TMZ, è stata chiamata subito l’ambulanza e l’artista è stato portato via per degli accertamenti. Secondo quanto si apprende, Santana non avrebbe nulla di preoccupante, semplicemente sarebbe andato in sofferenza a causa dell’eccessivo caldo e disidratazione. Le date sono state posticipate solo come precauzione.

Ecco l’annuncio di Friends & Partner riguardo le due date dei concerti di Elisa che sono state posticipate:

Questo, invece, è il messaggio con cui Elisa ha dato appuntamento ai concerti di Pistoia e Bologna, che sono poi stati posticipati: