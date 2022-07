Belen-Stefano De Martino, l’ultimo gesto manda in visibilio tutti: è apoteosi

Dopo nuove presunte voci di crisi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di zittire tutti con un gesto plateale: cos’è successo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino da diversi mesi sono tornati a fare coppia fissa. In questi giorni però si è parlato a lungo di una nuova crisi. Stavolta i due però hanno zittito tutti: andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Sembrano nuovamente in crisi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con il conduttore che la starebbe trascurando a causa degli impegni lavorativi. Questa la voce circolata negli ultimi giorni nel gossip del Bel Paese. Inoltre tale voce è coincisa con una drastica diminuzione dell’attività social dell’argentina. Stando a questi rumors la modella argentina è stata schiscia in rete per via di alcuni tormenti provocatile dal compagno. Inoltre questi spifferi hanno del tutto sorpreso proprio il conduttore campano.

Per questo motivo, attraverso le sue stories Instagram, Stefano De Martino ha fatto campeggiare una romantica foto di Belen, ritratta con alle spalle un tramonto da urlo. Un gesto che i fan della coppia attendevano da mesi. I due da diverso tempo sono tornati insieme, ma da quel momento non sono mai usciti allo scoperto sui social. Per questo la decisione di Stefano, oltreché aver messo a tacere il vociferare relativo a una crisi inesistente, assume un valore ancor più importante. Andiamo quindi a vedere le ultime sull’amata coppia.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il conduttore allontana ogni rumors: il gesto fa impazzire ai fan

Così in queste ore Stefano De Martino ci ha tenuto a zittire tutte le malelingue che lo vorrebbero nuovamente in crisi con Belen. Il ballerino napoletano infatti ha deciso di postare tramite le stories una foto inedita della showgirl argentina di spalle ad un tramonto. Il gesto, ovviamente, ha mandato in visibilio i fan che da tempo aspettavano un’uscita plateale dei due dopo il ritorno di fiamma.

Quindi adesso sembra essere giunto il momento di fare un salto in più, ossia di esporsi ulteriormente, segno che il rapporto ritrovato di coppia viaggia a vele spiegate. Per De Martino, inoltre, immortalare Belen e metterla sui social è un’eccezione alla ‘regola’ proprio per zittire i critici, visto che le uscite social dei due sono rarissime. Infatti dopo il primo ritorno in love, ‘sponsorizzato’ in pompa magna con post tripudianti e zuccherosi, non è finita bene, con i due che non si diedero un addio del tutto pacifico.