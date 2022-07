“Addio di Tina, scelta la sua sostituta”: incredibile rumor sulla nuova edizione di Uomini e Donne

Stando alle prime indiscrezioni riguardanti Uomini e Donne, a sorpresa potrebbe dire addio Tina: andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Uomini e Donne potrebbe subire un drastico cambiamento nel corso della prossima stagione. Infatti il dating show potrebbe seriamente dare il benservito a Tina Cipollari: cosa sta succedendo al programma di Canale 5.

C’è poco da sorridere in queste ore per i fan di Uomini e Donne. Infatti sta trapelando un’incredibile indiscrezione che vede Tina Cipollari dire addio alla trasmissione. L’opinionista è oramai celebre per il suo carattere infuocato, proprio per questo motivo o la si ama o la si odia. Non possiamo scordarci i suoi commenti, spesso detti in maniera forte, ma che poi si sono rivelati veri. Difficilmente lei sbaglia giudizio sui presenti in trasmissione.

Quindi sono famosissime anche le sue litigate all’interno del dating showdi Maria De Filippi. Queste scene l’hanno vista protagonista con tronisti, dame e cavalieri, facendola entrare nella storia della trasmissione. Negli ultimi anni sono indimenticabili i siparietti contro la sua acerrima nemica, Gemma Galgani. Ma da un po’ di mesi ha messo un po’ da parte la dama di Torino per concentrarsi su Pinuccia, anziana dama di Vigevano. Adesso però Tina potrebbe addirittura lasciare la trasmissione. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari pronta all’addio? Tutta la verità

Ad oggi è difficile immaginare un’edizione di Uomini e Donne senza Tina Cipollari. Eppure secondo il portale Amalfi Notizie, l’opinionista sarebbe pronta a dire addio. Il suo atteggiamento in trasmissione può piacere o meno, proprio per questo motivo i sentimenti del pubblico nei suo confronti sono contrastanti. Ma in tanti non riescono proprio a immaginare Uomini e donne senza la storica opinionista. Ed in effetti è quasi impensabile guardare la trasmissione senza vederla seduta lì accanto a Gianni Sperti.

I rumors dell’ultima ora però stanno facendo preoccupare i fan della nota opinionista. Dopo l’esclusiva di Amalfi Notizie, molti siti stanno stanno riportando la notizia della possibilità che Tina non venga riconfermata per la prossima stagione del dating show. La voce sconvolge tutti nel bene o nel male, con i fan accaniti del dating show che proprio non riescono ad immaginare un Uomini e Donne senza di lei. Ma non finisce qui, perché i rumor parlano già di un’eventuale sostituta. Vedremo quindi se nei prossimi giorni arriverà una conferma da parte dei vertici Mediaset.