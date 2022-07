“Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno”: ex icona dell’Isola dei Famosi e del GF Vip rivela tutto. Una notizia che ha sconvolto tutti i fan

Purtroppo non è stato un periodo semplice per Cristiano Malgioglio, alle prese con un problema di salute non indifferente., Fortunatamente tutto sembra procedere per il meglio.

E’ stato una delle grandi icone dell’Isola dei Famosi, uno di quei concorrenti ricordati anche nelle edizioni successive. Cristiano Malgioglio ha lasciato il segno in tutto ciò che ha fatto, dalla musica alla televisione, passando appunto per i reality. Al Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha adorato il suo atteggiamento, premiandolo come uno dei personaggi più amati e votati. La sua vita non è stata però sempre semplice, soprattutto quando da ragazzo ha dovuto fare i conti in famiglia con la sua sfera sentimentale. In una bella intervista sul Corriere della Sera, Maglioglio spiega quello che è accaduto in quegli anni.

“Nessuno mi ha mai chiesto nulla in casa, rispetto a quello che provavo. Da ragazzo, avrò avuto 15 anni, tappezzavo la mia camera con le immagini dei divi americani che amavo: James Dean, Montgomery Clift… mio padre si limitava a chiedere a mia madre perché suo figlio appende tutte queste foto e lei gli rispondeva: ‘Vedrai che gli passerà'”.

Cristiano Malgioglio gela i suoi fan: “Mi sono salvato per miracolo”

Malgioglio ha anche rivelato di aver avuto un grave problema di salute, scoperto assolutamente (e fortunatamente) per caso.

“Mi sento miracolato. Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo. Dovevo partire per il Brasile, sulla scia del successo di Mi sono innamorato di tuo marito. Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita. Su quel punto del corpo avrei dovuto fare il tatuaggio di Jennifer Lopez. Poi, per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto: posso dire che Jennifer Lopez ha fatto il miracolo“. I suoi fan non possono che essere grati alla famosissima cantante americana.