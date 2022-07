Tg1, decisione improvvisa: fatta fuori la stimata giornalista

Una notizia improvvisa per la conduttrice del Telegiornale, che sembra essere stata addirittura retrocessa dai vertici del suo canale

Non solo gli show ed i programmi televisivi di punta stanno cominciando la riprogrammazione in vista della nuova stagione TV. C’è caos anche per quanto riguarda i telegiornali nazionali, soprattutto dal punto di vista delle conduzioni.

Secondo le ultime indiscrezioni soffia aria di cambiamenti grossi nel Tg1. Il primo telegiornale Rai è infatti alle prese con movimenti e cambi piuttosto rilevanti, che non faranno piacere proprio a tutti.

In particolare si vocifera di una retrocessione a sorpresa per uno dei volti più apprezzati del Tg1. Ovvero la giornalista Laura Chimenti, tra le anchor-women più applaudite del suo telegiornale. Eppure i vertici Rai sembrano pronti a toglierle l’edizione del Tg1 più seguita, quella delle ore 20.

Doppio volto nuovo per l’edizione serale del Tg1

La Chimenti, giornalista efficace, puntale e di bellissima presenza, non dovrebbe più essere chiamata in causa al Tg1 della sera. Per lei si parla di una riassegnazione nell’edizione del telegiornale alle 13,30. Una piccola bocciatura, senza grosse spiegazioni, ma di certo non le farà grande piacere pur restando uno dei volti ‘storici’.

Oltre a Laura Chimenti, per il momento sembra non esserci spazio nel palinsesto del Tg1 neanche per la collega Emma D’Aquino, altro volto storico ormai del primo canale. La D’Aquino quanto meno lavorerà molto su Rai Tre con la conduzione di Ribelli e probabilmente di Amore Criminale.

Due invece le novità per quanto riguarda l’edizione del Tg1 delle ore 20. La prima è già nota: Giorgia Cardinaletti, ex volto della Domenica Sportiva, da qualche settimana ha cominciato a condurre il telegiornale del primo canale.

A lei dovrebbe alternarsi anche Valentina Bisti, altra conduttrice già nota sugli schermi Rai, che potrebbe fare il percorso inverso di Laura Chimenti: promozione in vista dall’edizione del Tg1 delle 13,30 a quello del preserale.

Infine Iman Sabbah, giornalista palestinese naturalizzata italiana e volto di RaiNews24, dovrebbe ottenere l’ambito posto di caporedattore del Tg1. Mentre l’esperto Filippo Gaudenzi potrebbe lasciare il mondo dei telegiornali e affiancare il collega Antonio Di Bella, neo direttore dell’Approfondimento Rai.