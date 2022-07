Passo falso per Alessandro Borghese: il pubblico non è più dalla sua parte?

L’esperimento del noto chef e personaggio televisivo non sembra andare a buon fine. Carriera in TV in salita per Borghese?

Da diversi anni Alessandro Borghese può fregiarsi di grande notorietà in televisione. Il noto chef culinario è ormai un personaggio noto del piccolo schermo, in particolar modo per il suo 4 Ristoranti, il format di successo dedicato alla sfida tra ristoratori italiani.

Look curatissimo, modo di esprimersi ironico e forbito, una presenza scenica importante. Alessandro Borghese è sinonimo di successo nei programmi televisivi dove spicca. Ma non sempre, almeno secondo le ultime analisi di pubblico.

Da qualche settimana sta andando in onda, nel prime time di TV8, un nuovo programma sempre condotto da Borghese. Ovvero Celebrity Chef, duello in cucina tra due vip che quotidianamente si sfidano come fossero chef professionisti per un giorno.

Ascolti TV di venerdì 8 luglio: Alessandro Borghese non decolla. Male anche New Amsterdam

Celebrity Chef non sembra aver catturato l’interesse del pubblico generalista italiano. Infati anche ieri sono giunte notizie poco positive per Alessandro Borghese, almeno dal punto di vista dell’auditel.

Come si evince dai numeri degli ascolti TV di ieri, venerdì 8 luglio, il programma di Borghese è stato visto da 360.000 spettatori con il 2.3% di share totale. Poco per un access prime time, anche se TV8 non è esattamente il canale più seguito dagli italiani.

Davvero un mare di ascolti di differenza tra Borghese ed il preserale più seguito, ovvero Techetecheté, l’approfondimento amarcord delle teche Rai in onda sul primo canale, che anche ieri ha mantenuto la media alta con il 20,1% di share.

In prima serata flop per la serie tv su cui Canale 5 sta investendo molto, ovvero il medical drama New Amsterdam. Le ultime puntate sono state viste da 1.371.000 spettatori pari al 10.8% di share. Pensare che il talk show Quarto Grado: Le Storie – Estate si è avvicinato alla rete ammiraglia con 1.235.000 spettatori ed il 10.2% di share.

Il risultato delle reti Mediaset non è così scialbo, ma è totalmente negativo se messo a confronto con la replica di Top Dieci. Il programma di Carlo Conti su Rai Uno, già andato in onda mesi fa per la prima volta, ha catturato nuovamente l’attenzione degli italiani. 2.387.000 spettatori pari al 18.3% di share e vittoria su tutta la linea nella prima serata del venerdì.