Lutto nell’amata Serie TV Rai: che tragedia! L’amata attrice è sotto shock

Un grave lutto ha colpito il cast di una delle serie Tv per giovani più apprezzate e trasmessa dalla Rai nel recente passato

Gli amanti delle serie TV, soprattutto quelle che riguardano e descrivono il mondo dei giovani e degli adolescenti, sono in lutto. O quanto meno sono rimasti davvero colpiti per una tragedia che riguarda i membri del cast di una serie molto nota.

Ci stiamo riferendo alla serie TV statunitense One Tree Hill. Il dramma sentimentale ed adolescenziale che è stato trasmesso per anni dalla Rai e che ha appassionato moltissimi giovani e non solo nel decennio scorso.

La tragedia riguarda una importante componente del cast. L’attrice Bevin Prince, che ha svolto un ruolo abbastanza centrale nella serie TV tra il 2003 ed il 2012. La Prince ha indossato i panni della cheerleader Bevin Mirskey, tornando tra le protagoniste anche nella stagione conclusiva.

Bevin Prince, una tragedia incredibile: muore il marito per colpa di un fulmine

Bevin Prince sta vivendo un momento davvero difficile e terribile. Infatti da pochi giorni ha perso l’amato marito. Il 33enne William Friend, con cui era sposata da cinque anni. Un incidente mortale quanto paradossale ha colpito l’uomo.

Friend era in barca, al largo dell’Isola di Masonbro, quando è stato colpito in pieno da un fulmine. Un incidente raro ma letale, visto che nonostante i soccorsi più tempestivi possibili l’uomo è rimasto ucciso quasi sul colpo.

La polizia marittima della contea di New Hannover è giunta immediatamente sul posto e ha provato ad applicare le primissime manovre di rianimazione a William Friend. Giunti sulla terra ferma, anche il personale medico ha provato a rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare per il marito di Bevin Prince.

Una tragedia vera e propria che ha sconvolto la famiglia della Prince ed anche i suoi colleghi di One Tree Hill, con cui è rimasta in buoni rapporti anche dopo la fine della serie. Morire per colpa di un fulmine è qualcosa di imprevisto e assurdo, ma non così raro. Basti pensare che almeno mille persone all’anno perdono la vita durante temporali o maltempo per via delle scariche elettriche improvvise che arrivano dall’alto.