“Mi c**o sotto”, intervento chirurgico per Edoardo Tavassi: il triste annuncio in diretta

Nuovo intervento chirurgico per Edoardo Tavassi. Infatti l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi dovrà andare nuovamente sotto i ferri, una situazione che non riesce davvero a sopportare: le sue parole sui social.

Purtroppo in queste ore Edoardo Tavassi ha ricevuto un verdetto definitivo, infatti l’ex protagonista dell’Isola dei Famosi si dovrà ufficialmente sottoporre ad un’operazione chirurgica. Il ritorno sotto ai ferri di Edo servirà a rimettere in sesto la sua gamba malandata messa a dura prova da una sfida avvenuta nel corso del reality, che però è finita malissimo per lui.

Infatti Edo, evidentemente frustrato, ha annunciato sui suoi profili social: “La notizia di oggi è che mi sono fatto il menisco“. Così ha iniziato il video sui social l’ex concorrente dell’Isola, che è tornato a Roma per sottoporsi ad un ulteriore visita per scoprire la gravità della sua situazione. Tavassi ha quindi scoperto di avere il menisco lesionato e dei cedimenti al ginocchio, probabilmente legati ad una sorta di lesione dl legamento crociato. Quindi per risolvere il problema, ben presto Edoardo dovrà finire nuovamente sotto ai ferri.

Edoardo Tavassi ha il menisco lesionato: l’ex naufrago dovrà operarsi

Nel corso delle Instagram Stories, Edoardo ha svelato un altro dettaglio particolare riguardante il suo stato di salute. Infatti da quando è rientrato dall’Isola, in molti e anche lui stesso, si sono chiesti perché non sentisse più così tanto dolore all’arto. In merito l’ex concorrente ha quindi dichiarato: “La domanda che mi sono fatto e che è la stessa che mi avete fatto voi è perché mi ha fatto male soltanto due giorni e poi mi sentivo Ambeta di Amici e potevo fare i carpiati? Mi hanno detto dipende dal quadricipite. Però mi hanno detto tutte cose scientifiche di cui non ci ho capito un c…o“.

Inoltre sempre riguardo allo stesso discorso, Edo ha poi continuato affermando: “Però fondamentalmente è normale che io non senta dolore adesso. Mi hanno detto perché tu ti salvi adesso… più in là… Per ora mi sta salvando il quadricipite, poi vedremo“. Quindi per il momento Edo deve ringraziare solamente una buona stella se non sta soffrendo come ha sofferto all’Isola. Quel che è certo è che l’intervento chirurgico sarà dunque l’unico modo per risolvere il problema.