Il paradiso delle signore 7, è ufficiale: la notizia che tutti aspettavano – VIDEO

Finalmente è stata ufficializzata la notizia che tutti i fan de Il paradiso delle signore aspettavano riguardo la settima stagione della soap opera. Ecco cosa ha rivelato l’ufficio stampa Rai e le ultime indiscrezioni sulla fiction Tv.

In questi primi giorni di luglio si stanno svolgendo le riprese della settima stagione de Il paradiso delle signore. Come successo negli scorsi anni, sono gli stessi attori della soap opera a fornire alcune anticipazioni riguardo le trame della prossima stagione sui social. Emanuel Caserio e Pietro Masotti hanno infatti diffuso alcune immagini dal set.

L’ufficio stampa ha rivelato la notizia che tutti aspettavano sin dalla presentazione dei palinsesti autunnali della Rai. La riconferma del programma nella stessa fascia oraria non sembrava scontata, ma adesso gli spettatori possono stare tranquilli: Il paradiso delle signore 7 manterrà la stessa fascia in day-time a partire dalle ore 16:00.

C’è finalmente la data di inizio della soap opera

L’ufficio stampa Rai ha ufficializzato anche un’altra importantissima notizia, ovvero la data di inizio della nuova stagione. Lo scorso anno la fiction Tv ambientata negli anni ’60 era stata trasmessa a partire dal 13 settembre. Quest’anno la data sarà molto simile, perchè Il paradiso delle signore 7 inizierà il 12 settembre 2022.

Nel frattempo, giungono diverse indiscrezioni riguardo le nuove trame. Sembrerebbe che l’arrivo dell’avvocato Tancredi di Sant’Erasmo provocherà qualche scompiglio e soprattutto molta gelosia nel centro commerciale. Diverse Veneri perderanno la testa per il giovane affascinante e molto schivo, che alla fine dovrebbe fidanzarsi con Ilaria.

Il paradiso delle signore 7, che notizia! Le Veneri saranno contese

Oltre a Tancredi, anche l’arrivo di Matilde di Sant’Erasmo promette di portare scompiglio nel centro commerciale. La donna si troverà a lavorare con Vittorio, con cui avrà numerosi scontri. Ci sarebbe però la possibilità che, superati i problemi iniziali, fra i due possa anche nascere l’amore. Questo aiuterebbe la donna a superare il suo passato doloroso.

Non trova per ora conferma la notizia che molti spettatori de Il paradiso del signore aspettano con ansia: Stefania e Marco, dopo la proposta di matrimonio, convoleranno finalmente a nozze? Fra gli addii confermati alla soap opera ci sono quelli di Dora, Beatrice e Nino. Farà il suo ingresso Alfredo Perico, che lavorerà in una ciclofficina e guadagnerà immediatamente la fama di Don Giovanni provando a conquistare una Venere.

Ecco il video in cui Marcello (Pietro Masotti) mostra alcune immagini durante una pausa delle riprese de Il paradiso delle signore 7:

Questa, invece, la foto condivisa da Vittorio Conti (Alessandro Terzigni):