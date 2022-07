Giulia De Lellis si sposa? L’ultimo annuncio lascia tutti perplessi

La tanto discussa Giulia De Lellis è pronta a fare un grandissimo annuncio sui social. Infatti l’influencer potrebbe sposarsi: le ultime.

Giulia De Lellis torna a parlare e sui social scoppia il pandemonio. Infatti l’influencer infatti potrebbe ben presto sposarsi, dopo le ultime parole annunciate su Instagram. Andiamo quindi a vedere cosa ha detto sui suoi social.

Giulia De Lellis ed il suo amato Carlo Beretta sembrano finalmente pronti a salire insieme sull’altare. Sono tanti i fan che da mesi aspettano questo momento che sembra sempre più vicino a causa delle ultime dichiarazioni dell’influencer. La loro relazione, almeno apparentemente, appare solida e sembra davvero andare a gonfie vele. Manca solo la proposta, l’anello, l’abito bianco, e poi quello che appare come il sogno d’amore perfetto potrebbe diventare realtà. Giulia di recente ha voluto fare chiarezza in merito a questo argomento.

Nonostante le voci che li volevano in crisi, il loro rapporto è più solido che mai. L’influencer e ex di Andrea Damante ha tenuto a specificare, in barba alle malelingue, che il motivo per cui Carlo era sparito per giorni dal suo profilo è legato alla sua riservatezza. Insomma la coppia appare più solida che mai, senza il bisogno di mostrare tutto sui social. Quindi nonostante l’assenza di Beretta dalle Stories, la De Lellis ha voluto allontanare tutte le voci di gossip a riguardo. Andiamo quindi a vedere come sta la coppia e l’ultima volta che i due sono stati immortalati insieme.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta vicini al matrimonio? Tutta la verità

Nella serata di ieri Giulia De Lellis e Carlo Beretta erano ospiti del matrimonio della fashion blogger Elen Ellis con l’ingegnere Stefano Quaglieri. Proprio queste nozze, a quanto pare, hanno messo in qualche modo la pulce nell’orecchio a Carlo. Infatti Giulia sui social ha dichiarato: “Sono molto preoccupata perché Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani, onestamente non volevo che lui… diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco“.

Insomma sembra proprio che l’imprenditore stia pensando al grande passo seriamente. A ridimensionare l’entusiasmo però ci ha pensato la De Lellis stessa che ha subito aggiunto: “Tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare le cose della casa“. Quindi Giulia ha passato la parola a Carlo, che rassegnato ha affermato che questo matrimonio non s’ha da fare. Quindi nonostante la partecipazione dei due al matrimonio, per i fiori d’arancio tra Giulia e Carlo ci vorrà ancora del tempo.