GF Vip 7, che bomba: la naufraga de L’Isola dei Famosi pronta ad entrare nella casa

Una ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi sarebbe pronta ad entrare il prossimo settembre nella casa del GF Vip 7. Ecco di chi si tratta e le motivazioni che la spingerebbero a partecipare al reality show.

In questi primi giorni di luglio, Alfonso Signorini ha iniziato a fornire alcuni indizi riguardo i concorrenti che entreranno nella casa del GF Vip 7. Inizialmente ha condiviso la foto di una borsetta rosa, che è stata subito associata alla cantante Chadia Rodriguez. Mediaset ha quindi provveduto ad ufficializzarla come concorrente del reality show.

Subito dopo, Signorini ha condiviso la foto di uno smalto rosso, sostenendo che la seconda concorrente del GF Vip 7 lo aveva dimenticato nel taxi. Secondo alcuni, questi indizi riporterebbero a Pamela Prati. Secondo altri, invece, l’indizio riporterebbe ad Elenoire Ferruzzi, di cui in passato il conduttore aveva condiviso una performance su Instagram.

Chi è l’influencer che si è candidata per il reality

Per il momento Alfonso Signorini non ha condiviso il nome della seconda concorrente, ma ha già provveduto ha pubblicare l’indizio del terzo concorrente: si tratta di un particolare baciamano, che lui ha definito “catena“. Il particolare gioiello corrisponderebbe esattamente a quello portato da George Ciupilan dei reality Il Collegio e La Caserma.

Ci sarebbe anche un’altra persona che si sarebbe candidata spontaneamente, come per esempio ha fatto Davide Silvestri per il GF Vip 6. Il conduttore ha rivelato durante una diretta del reality che l’attore di Centovetrine aveva contattato la sua segretaria per l’auto-candidatura. Signorini aveva così deciso di farlo entrare nella casa.

Da L’Isola dei Famosi al GF Vip 7: Signorini accetterà la proposta?

Marialaura De Vitis, anche se in maniera diversa, si è auto-candidata ad entrare nel GF Vip 7. La proposta arriva dalle pagine di SuperGuidaTv dove ha spiegato che, dopo La pupa ed il secchione show e L’Isola dei Famosi, le piacerebbe mettersi alla prova in un altro reality: “Il GF Vip è sempre stato il mio sogno, lo guardavo sin da piccola“.

Marialaura avrebbe voglia di farsi conoscere ancora meglio dagli spettatori, ed allo stesso tempo vorrebbe proseguire il suo percorso in televisione. Ha spiegato che non soffrirebbe affatto la convivenza forzata con altre persone. Al contrario, le piacerebbe potersi raccontare, dare consigli e stare in compagnia.