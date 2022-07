Chiara Ferragni, incidente in mare: apprensione tra i suoi fan

Chiara Ferragni è stata protagonista di un incidente in mare nelle ultime ore. Grande paura tra i fan: scopriamo cos’è successo.

Grande paura per tutti i fan di Chiara Ferragni, con quest’ultima vittima di un incidente in mare. La regina delle influencer ci ha tenuto a rassicurare tutti: andiamo quindi a vedere cos’è successo e come sta adesso.

La vacanza di Chiara Ferragni è iniziata con un grande imprevisto che ha scombussolato la sua giornata. Dopo una full immersion nell’haute couture con la Paris Fashion Week, l’influencer ha deciso di riposarsi al largo della Grecia al bordo del suo yacht. Un breve soggiorno insieme a tutti gli amici che da sempre le fanno compagnia, prima di tornare dai suoi amati Fedez, Leone e Vittoria.

Arrivati all’aeroporto di Atene, la comitiva ha deciso di imbarcarsi in direzione Hydra, un piccolo paradiso a circa un’ora e mezza dalla capitale, affacciato sul golfo Saronico tra Poros e Spetses davanti alla costa del Peloponneso. Tutto sembrava andare per il meglio, quando invece ad un certo punto l’imbarcazione si è rotta. Il gruppo quindi si è ritrovato bloccato senza possibilità alcuna di arrivare a destinazione.

Chiara Ferragni, si rompe la barca: l’influencer bloccata in mezzo al mare

Quella che doveva essere una vacanza rilassante si è trasformata in un piccolo incubo per Chiara Ferragni. Infatti l’influencer è rimasta bloccata in mare a bordo della barca rotta. Così Chiara ha impugnato il telefono per comunicare ai fan: “Ragazzi ci si è rotta una barca. Stiamo cercando di ancorare da qualche parte, aspettando che arrivi un taxi boat“. Durante il video, la Ferragni ha provato anche a ripararsi dal vento con il cappuccio di una felpa.

Quindi la regina delle influencer ha voluto continuare il suo video affermando: “Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza… siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione“. Insomma il relax alla fine non c’è stato. La Ferragni quindi dopo la richiesta di Fedez di diventare padre per la terza volta, si è trovata con un nuovo grattacapo da risolvere. Questo però è stato più facile da risolvere rispetto alla richiesta del marito. Vedremo se nelle prossime ore l’influencer offrirà ulteriori dettagli sulla disavventura vissuta.