Antonella Clerici, retroscena segreto: le lezioni dietro le quinte in Tv

Il retroscena segreto di Antonella Clerici è stato rivelato da un suo collaboratore. Ecco cosa è successo prima di andare in onda con È sempre mezzogiorno.

A partire da sabato 9 luglio, Rai 1 ha deciso di trasmettere in prima serata le repliche di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. La trasmissione ha regalato ottime soddisfazioni alla rete pubblica grazie ad uno share del 19%. La presentatrice, che aveva raccontato di essersi scoperta positiva al Covid, ha annunciato ad inizio luglio la guarigione.

Il programma televisivo in cui Antonella Clerici si identifica più di tutti è sicuramente È sempre mezzogiorno. La trasmissione di ricette all’ora di pranzo, accompagnata da tanti giochi e da un clima molto allegro, è probabilmente la formula che la rappresenta al meglio. Recentemente, la Rai ha confermato che il programma tornerà in autunno.

Antonella Clerici, il retroscena di È sempre mezzogiorno

La felicità di Antonella Clerici sui propri canali social una volta che aveva visto È sempre mezzogiorno nei palinsesti autunnali è incontenibile: “Carissimi, con la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2022/2023 è ufficiale: la terza edizione di ‘È sempre mezzogiorno’ comincerà lunedì 12 settembre alle 12 su Rai1! Che gioia!!!“.

Il programma vede Antonellina come protagonista indiscussa, ma c’è anche un cast molto affiatato. Nicola Prudente, in arte Tinto, ha raccontato alcuni retroscena in una recente intervista a NuovoTv. La sua presenza a È sempre mezzogiorno, come del resto quella di Federico Quaranta, è stata voluta dalla Clerici in persona.

La riconoscenza per Antonellina e le lezioni prima di andare in onda

Tinto non ha mai nascosto la sua riconoscenza per Antonella Clerici, che gli ha dato la visibilità giusta che oggi lo ha portato a condurre Camper insieme a Roberta Morise. Questo programma estivo è la sua prima vera occasione in Tv dopo venti anni di carriera: in autunno spera però di poter tornare a fare parte del cast di È sempre mezzogiorno.

Tinto ha rivelato di aver ricevuto molti consigli da Antonella Clerici prima di andare in onda. La conduttrice gli ha insegnato a lasciarsi andare ed essere sè stesso, imparando giorno dopo giorno la tecnica Tv di un contenitore quotidiano. Ha poi aggiunto di apprezzare molto la semplicità della Clerici, che riesce ad entrare nelle case degli italiani con il suo sorriso.

Ecco il messaggio con cui Antonella Clerici ha annunciato che il suo programma È sempre mezzogiorno tornerà in Tv anche nella prossima stagione televisiva: