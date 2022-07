“Non la seguo”, gelo tra Alena Seredova e Michelle Hunziker: cosa sta succedendo

Possibile attrito a distanza tra due volti noti del panorama televisivo italiano, ovvero la modella Alena Seredova e la showgirl Michelle Hunziker

Il mondo dei vip italiani, o comunque coloro che lavorano e vivono nel nostro paese, non è sempre rose e fiori. Spesso si creano amicizie e bei rapporti tra colleghi e colleghe, altre volte regna invece una velata antipatia o acredini pubbliche.

Possibile che tra due donne molto note del mondo dello spettacolo non vi sia grande sintonia. Vale a dire la modella ceca Alena Seredova, che si è cimentata spesso come conduttrice ed attrice, e la showgirl svizzera Michelle Hunziker.

Due primedonne che in Italia hanno trovato fama, successo ed anche amore. Ma che forse appaiono molto lontano come carattere e come modo di porsi. Lo hanno notato i fan della Seredova, che per l’appunto hanno notato come l’ex moglie di Buffon non seguisse sui social la collega.

Alena Seredova spiega perché non segue Michelle Hunziker: antipatia o semplice disinteresse?

Sui social network dunque numerosi utenti hanno notato questo mancato ‘following’ da parte di Alena Seredova nei confronti di Michelle Hunziker. Un’inezia che però nel mondo social odierno rappresenta quasi un guanto di sfida.

Ma la Seredova ha smentito di avercela con la svizzera, commentando così: “Non seguo Michelle Hunziker? Io non sono una persona invidiosa, mi piace quello che ho. Per questo seguo persone che sento al telefono costantemente o che ho incontrato o con cui abbiamo fatto cose assieme. Però almeno seguo sua figlia (Aurora Ramazzotti, ndr), questo non vale?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Alena Seredova era stata dunque incalzata da alcuni utenti, come se provasse qualche tipo di invidia per il lavoro e per la carriera della Hunziker, sempre sulla cresta dell’onda. Ma il lavoro che fa la donna ceca è completamente diverso, così come le abilità da palcoscenico.

In realtà tra le due donne non c’è alcun tipo di conoscenza diretta o di antipatia reciproca. Non si conoscono e dunque non si seguono, fanno lavori diversi e spendono il tempo libero in maniera opposta. La Seredova ha però ammesso di apprezzare Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle, che evidentemente piace per la sua solarità e simpatia.