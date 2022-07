Uomini e Donne, ex tronista sorprende tutti: finalmente il matrimonio!

Finalmente è arrivato l’annuncio del matrimonio da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la gravidanza, i fan e la pandemia di Covid, i fan speravano che finalmente potesse coronare il suo sogno.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stata travolta dalle polemiche a pochi giorni dal suo secondo parto. Una foto avrebbe scatenato gli utenti di Instagram, perchè sarebbe stata troppo scollata a causa di un reggiseno che, secondo alcuni, lei avrebbe volutamente indossato troppo stretto. La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere.

Sabrina Ghio, che all’interno della trasmissione Uomini e Donne aveva scelto Nicolò Raniolo, ha avuto molta sfortuna in amore. Dopo un matrimonio fallito ed una bambina di nome Penelope, il programma di Maria De Filippi non l’aveva aiutata a ritrovare l’amore. Dal 2018, però, è felicissima insieme all’imprenditore casertano Carlo Negri.

Uomini e Donne, ecco l’annuncio del matrimonio

Ad inizio giugno Sabrina Ghio ha dato alla luce la sua secondogenita, Mia. L’influencer ed ex ballerina di Amici non ha esitato a mostrare la neonata in alcuni video dolcissimi dove ha festeggiato il primo mese di vita della sua seconda figlia. Con una famiglia così felice ed unita, non poteva che arrivare l’ulteriore annuncio che ha reso felici i fan.

Sabrina Ghio si sposerà con Carlo Negri il 27 agosto. Non si conoscono al momento molti dettagli della cerimonia, che comunque si celebrerà fra poche settimane. L’influencer non ha dato nemmeno un indizio sul ricevimento o sull’abito che indosserà il giorno delle nozze. Lei ha però mostrato le scarpe e rivelato che il luogo della cerimonia sarà in Puglia.

Chi ci sarà fra gli invitati alla cerimonia di Sabrina Ghio?

Il secondo matrimonio è sicuramente una rivincita per Sabrina Ghio. La sosia di Britney Spears solo un anno fa aveva spaventato i suoi ammiratori raccontando di essersi sottoposta ad una biopsia e di avere paura del risultato. Fortunatamente, non si trattava di nulla di grave ed ha potuto avere così la sua seconda gravidanza.

C’è la curiosità di sapere se ci sarà qualche vip fra gli invitati. Non si sa in quali rapporti sia con Maria De Filippi o con i suoi ex compagni di Amici 2004, dove arrivò a classificarsi seconda. Alla cerimonia potrebbero anche esserci le sorelle Nasti, dal momento che la Ghio ha frequentato gli studi di Uomini e Donne nello stesso periodo di Angela.

Ecco le immagini della nascita della secondogenita Mia: