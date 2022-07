Ultim’ora, Ida Platano ritrova l’amore? L’indizio fa sognare i suoi fan

Ida Platano sta vivendo un nuovo amore? La dama di Uomini e Donne non è stata fin qui troppo fortunata al dating show

Da quando Uomini e Donne è finito, Ida Platano si sta godendo le vacanze con suo figlio, ma quotidianamente aggiorna i suoi follower su quello che fa e su come sta. È proprio l’entusiasmo degli ultimi giorni che ha fatto insospettire i fan.

Inutile nascondersi: Ida Platano non è stata particolarmente fortunata nel suo percorso ad Uomini e Donne. Indubbiamente una grossa fetta del suo percorso è stato segnato dalla storia avuta con Riccardo Guarnieri, con il quale c’è stato tutt’altro che un lieto fine. Anche il ricongiungimento tra i due è stato molto discusso e sicuramente poco produttivo per la dama che, però, una volta finite le registrazioni del dating show è tornata a vivere serenamente.

Dopo un po’ di assenza dai social, Ida Platano è tornata con un bel messaggio: “Questi giorni mi sono proprio serviti, mi hanno dato un sacco di energia, ho ritrovato la carica. Tornare a Roma è sempre stupendo, sempre bello girarla e visitarla. Vi ringrazio tutti”.

Ida Platano entusiasta sui social: c’è all’orizzonte un nuovo amore?

“Belli miei, che si fa? Si sta al sole, ma mi sono fermata un attimino per stare qua e dirvi che mi mancate. Vi auguro un buon pomeriggio”, così e con un sorriso raggiante Ida Platano ha salutato i suoi follower tornando a parlare un po’ sui social. Immediate le risposte da parte dei fan che le hanno chiesto a gran voce di tornare e l’hanno vista particolarmente gioiosa, come se nella sua vita ci fosse qualcun altro che le ha fatto tornare il sorriso.

Inoltre, la dama bresciana ha anche rivelato di essere “molto tranquilla e serena”, segno che la sua vita ha trovato un certo equilibrio. Di certo Ida Platano non deve più combattere quotidianamente con Tina Cipollari o chiunque le remi contro, né vedere Riccardo Guarnieri che tenta di costruirsi una storia d’amore laddove c’è anche la sua ex storica. Chissà che nella vita della dama non ci sia anche spazio per un nuovo amore.