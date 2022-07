“Ho perso la mia bambina”, tiktoker straziata in lacrime: lutto terrificante – VIDEO

Un terribile lutto ha sconvolto la community di TikTok Italia per la perdita di una nonna che ha fatto sorridere migliaia di ragazzi

Nonostante i social rappresentino un’arma a doppio taglio, spesso emergono delle bellezze di cui non si aveva alcuna idea e, la perdita di quest’ultima diventa un dolore condiviso anche con i tanti follower.

Quello che ha colpito Rita QueenJ è un lutto straziante. È delle ultime ore la notizia che la cara nonna di cui tanto si prendeva cura è morta. Rita, insieme a sua sorella e sua madre, ha dedicato intere giornate all’anziana signora che necessitava di parecchie cure visto e considerato l’avanzare quotidiano dell’Alzheimer. Con i suoi follower, la tiktoker ha spesso condiviso la gioia dei pasti insieme, nonché di ricordi vecchissimi che la stessa nonna amava condividere con sua nipote.

Un po’ la nonna di tutti, spesso e volentieri rispondeva alle domande dei follower di Rita, che attualmente sono arrivati ad essere oltre 1 milione grazie al format “Rita esauRita il programma della mia vita” in cui mostrava frangenti di vita quotidiana in cui era sempre previsto il pranzo per la cara nonna. In un video straziante, Rita ha ringraziato tutti coloro che le sono stata accanto.

Rita QueenJ, l’ultimo saluto alla cara nonna: il video straziante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita QueenJ (EtheReal) (@rita.queenj)

È di pochi minuti fa il video che Rita ha condiviso su Instagram e su TikTok dove ha animato il suo profilo soprattutto grazie alle giornate spese insieme a sua nonna. In lacrime, la tiktoker ha detto: “Mi dovete scusare, ma io non ho scritto nulla perché pensavo avessimo più tempo. Non ci sono parole per descrivere quello che stiamo provando in questo momento. Non ho perso solo la mia nonna, ma ho perso anche la mia bambina”.

Rita conta un ampio seguito che ci tiene a ringraziare: “Volevo ringraziare tutta la community per la vicinanza e per le bellissime parole che mi state mandando. Siete dolcissimi. Non ero pronta perché nonna è stata una donna sempre molto forte ed ogni volta che stava male si è sempre ripresa. Faccio questo video solo per ringraziarvi per le condoglianze, vi sento tanto. Spero di tornare presto a farvi sorridere, ma prima devo tornare a sorridere io”.