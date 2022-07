“È troppo stressante”, protagonista del GF Vip si arrende: la delusione dei fan

È stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip ed ha regalato tanto show, adesso la sua vita sta prendendo una piega diversa…

Una delle protagoniste delle passate edizioni del Grande Fratello VIP è uscita allo scoperto circa la sua condizione attuale. Dopo essere stata per un po’ lontana dai social, ha deciso di tornare e spiegare la situazione.

Un po’ di malumore da social per una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 5, per altro molto amica al vincitore Tommaso Zorzi, che si è detta stufa di quello che sta vivendo. Stefania Orlando sta vivendo un momento di grazia per quel che riguarda l’amore avendo da poco festeggiato 3 anni di matrimonio con suo marito, nonché 15 anni vissuti insieme, ma da un punto di vista dei social è l’ennesima vippona che ha da ridire.

Notoriamente i social sono un’arma a doppio taglio, se da un lato ci aiutano a tenerci in contatto con tante persone fisicamente lontane da noi, dall’altro possono anche essere tana di tanti utenti che approfittano proprio della distanza per fare, come hobby, i “leoni da tastiera”.

Stefania Orlando e lo sfogo su Instagram: “È tutto così stressante”

Con una storia su Instagram, Stefania Orlando ha parlato a cuore aperto ai suoi follower: “Grazie a tutti per l’interesse che dimostrate nei miei confronti attraverso i tanti messaggi privati dove mi chiedete se va tutto bene e come sto. Sto bene grazie, tutto è a posto, ma niente in ordine. Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante. Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto o dall’argomento”.

Con questo incipit, Stefania Orlando ha mostrato un’evidente insofferenza nei confronti dei social ed ha poi continuato: “Non ritrovo più quella leggerezza di una volta, quell’evasione dalla realtà che mi dava gioia e divertimento, è tutto così stressante. Comunque prima o poi torno eh, nulla è definitivo, giusto il tempo di prendere una sana boccata di vita”.