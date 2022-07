Le sorelle Selassié incassano un duro colpo: sono state fatte fuori! Sembrava scontata la loro partecipazione e invece…

Dopo aver fatto conoscere il proprio nome al Grande Fratello Vip, le tre principessine sono alla ricerca di ruoli importanti all’interno della televisione italiana.

Unite, determinate e particolarmente apprezzate dal pubblico. Questo sembra essere il profilo perfetto delle tre sorelle Selassié, Lulù, Clarissa e Jessica. Dopo aver partecipato brillantemente al Grande Fratello Vip, le principesse ereditiere di origine etiope hanno fatto parlare di sé anche sui social. La storia di Lulù con Manuel Bortuzzo è diventata di dominio pubblico e il gossip attorno ai due ragazzi non è mai diminuito anche dopo la separazione. Anche le altre due sono sempre attivissime su Instagram e vogliosa di trovare la giusta strada nel mondo televisivo. A proposito di Tv, di loro tre si era parlato per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Il format condotto da Carlo Conti tornerà dopo l’estate e sta completando i casting per i nuovi concorrenti. Tutte le voci di corridoio parlavano di partecipazione sicura delle ex gieffine e invece qualcosa è cambiato proprio all’ultimo momento.

Le sorelle Selassié incassano un duro colpo: escluse da Tale e Quale Show

Come avvenuto anche lo scorso anno, qualche personaggio del GF Vip sbarca alla corte del programma di Rai 1. Tutti ricorderanno Pierpaolo Pretelli, protagonista da Carlo Conti qualche mese fa. Ora però lo stesso percorso non verrà compiuto dalle Selassié.

Durante alcuni provini che si sarebbero tenuti tramite alcuni vocali inviati su WhatsApp, l’ex gieffine non avrebbero raccolto pareri sufficientemente positivi. Oltre a loro, sempre dal GF Vip, erano stati contattati Davide Silvestri, Alex Belli, Guenda Goria e Katia Ricciarelli. Quest’ultima sarebbe stata l’unica a scartare la possibilità di unirsi a Carlo Conti per ritagliare maggiore spazio alla propria vita privata.

Secondo quanto scritto da TV Blog, quindi, non vedremo nessuno di questi nomi al prossimo Tale e Quale Show. A spuntarla, invece, è stata Valeria Marini, che sarà tra i protagonisti. Confermatissimi nella giuria sia Cristiano Malgioglio che la coppia Loretta Goggi-Giorgio Panariello. Non resta che attendere settembre per vederne delle belle.