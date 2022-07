Sanremo, indiscrezione bomba: scelto l’erede di Amadeus alla conduzione

In queste ore sarebbe spuntato il nome del perfetto erede di Amadeus alla conduzione di Sanremo. Andiamo a vedere la decisioni dei vertici Rai.

Sono ore calde per la Rai che ha già iniziato a pensare al futuro. Infatti anche quest anno Amadeus condurrà il festival di Sanremo. Ma i vertici del servizio pubblico hanno già pensato al suo erede: scopriamo di chi si tratta.

In questi anni la Rai ha avuto un solo grande protagonista, Amadeus oramai padrone di casa del Festival di Sanremo. Dietro al presentatore i telespettatori delle reti del servizio pubblico hanno visto crescere programma dopo programma anche un altro showman. Stiamo parlando di Stefano De Martino, assoluto protagonista degli ultimi palinsesti Rai. Oggi Step è uno dei giovani conduttori italiani più promettenti e amati. Dopo Bar Stella, De Martino ha continuato a stupire prendendosi il palco del Tim Summer Hits.

Infatti al fianco di Andrea Delogu, lo showman di Torre Annunziata si sta dimostrando in ogni puntata spigliato, simpatico e preparato. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione ha sorpreso tutti iniziando a parlare in spagnolo con un’ospite della kermesse, la cantante madrilena Lola Indigo che canta l’hit Caramello, accompagnata da Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. Inoltre Stefano non ha solo parlato spagnolo, ma ha anche tradotto al pubblico le dichiarazioni della cantante.

Stefano De Martino, è lui il sostituto di Amadeus a Sanremo? Lo showman continua a stupire

Il pupillo di Maria De Filippi ha quindi mostrato la sua grande padronanza dello spagnolo, approfittando anche della lunga relazione tira e molla con Belen Rodriguez. Negli ultimi anni Stefano De Martino non ha perso tempo ed ha iniziato anche a studiare l’inglese. Anche la lingua anglosassone ad oggi è parlata con molta facilità dal conduttore napoletano. Un conduttore, dunque, che sta crescendo e maturando sempre più, anno dopo anno.

Proprio per questo motivo Rai Due sta puntando molto su Stefano De Martino e nella prossima stagione televisiva l’ex fidanzato di Emma Marrone sarà al timone di più di un format. Molti telespettatori sono sicuri che presto De Martino sarà sul palco dell’Ariston, alla guida del Festival di Sanremo. Magari nel 2025, dopo la probabile fine dell’era Amadeus, magari proprio con Andrea Delogu con cui sta mostrando un gran feeling sul palco del Tim Summer Hits. Vedremo quindi se ancora una volta i ficcanaso di Twitter avranno ragione con questa previsione.