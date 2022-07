Lutto improvviso a Mediaset: Paolo Bonolis scioccato

Paolo Bonolis è rimasto scioccato da una terribile notizia di un lutto che ha travolto tutto il cast della trasmissione Mediaset Avanti un altro!, che ha questo punto dovrà decidere come riorganizzarsi.

La trasmissione Avanti un altro! ha creato tanti nuovi personaggi che, usando un po’ di ironia, si propongono di rappresentare alcuni stereotipi italiani. Alcuni di questi, come La Ciociara, hanno acquisito negli anni particolare popolarità, tanto da garantire agli attori che vestono di avere una piccola carriera nel mondo dello spettacolo.

Fra questi, c’era anche Il Gladiatore, impersonato da Emanuele Vaccarini. In questo caso, la persona ed il personaggio si fondevano perfettamente. Dopo che suo padre aveva provato ad avviarlo alla carriera calcistica, infatti, sua madre gli aveva fatto scoprire le arti marziali, introducendolo in un mondo che occuperà costantemente una parte della sua vita.

Ci lascia uno dei personaggi più amati di Avanti un altro!

Emanuele Vaccarini lavorava nelle ferrovie e collaborava con Avanti un altro!, ma appena finito il turno andava subito in palestra. Era istruttore di MMA e responsabile del Krav Lab, ed inoltre coltivava una sana passione per il cibo casereccio laziale, tanto da condividere con costanza nuove ricette attraverso il suo profilo di TikTok.

L’8 luglio è arrivata all’improvviso la notizia della sua morte, che ha sicuramente distrutto Paolo Bonolis e tutto il cast della trasmissione Mediaset Avanti un altro!. A dare la triste notizia è TvBlog, che però non ha aggiunto ulteriori informazioni riguardo alle motivazioni che hanno portato Il Gladiatore a morire a soli quarantacinque anni.

Mediaset, arriva la notizia del lutto de Il Gladiatore di Avanti un altro!

Emanuele Vaccarini era approdato ad Avanti un altro! nel 2018, e da allora non aveva mai lasciato il programma. Sui social aveva mostrato con orgoglio un murales che avevano realizzato in suo onore su una casa in Francia. Un fan aveva anche deciso di tatuarsi il suo personaggio di Avanti un altro! sulla coscia.

Emanuele Vaccarini aveva una fidanzata di nome Federica, che era anche comparsa in alcune puntate di Avanti un altro!. Da diverso tempo sui social media si era fatta largo la voce che stesse soffrendo di un brutto male. Sicuramente ha lottato come un vero gladiatore anche contro questo nemico che non gli ha lasciato scampo.

Ecco una delle tante ricette che Emanuele Vaccarini si divertiva a pubblicare su TikTok: